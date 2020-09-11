0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 209 0

Экономист назвал условие существенного роста цен в Украине

Экономист назвал условие существенного роста цен в Украине

Системный рост цен в Украине в нынешней ситуации возможен только в условиях роста доходов населения.

Об этом в комментарии сайту “Сегодня” рассказал экономический эксперт Борис Кушнирук.

“Я не исключаю, что в тех или иных сферах будет наблюдаться рост цен на товары. Но чтобы при росте цен не уменьшались объемы продаж, должны расти доходы населения. А этого нет. То повышение минимальной зарплаты, которое произошло в сентябре, касается в основном только бюджетников, и это не те цифры, которые могут повлиять на спрос в целом”, – говорит эксперт.

Читайте также: НБУ прогнозирует ускорение инфляции до конца года

Он уверен, что по крайней мере до выборов можно не опасаться существенного изменения ценников в магазинах.

“Я не ожидаю каких-то существенных колебаний цен до местных выборов. Прежде всего потому, что в этом точно не заинтересована власть. Конечно, если курс доллара вырастет, это может частично повлиять на цены на импорт. Но у Нацбанка сейчас достаточно золотовалютных резервов, чтобы можно было удержать курс. Поэтому если и будет какой-то рост курса, то, скорее всего, уже в декабре-январе. Но никакой гиперинфляции не будет. Совокупность факторов не дает оснований опасаться стремительного роста цен. Конечно, определенный рост курса будет. Также будет расти социально-экономическая и политическая напряженность. Неблагоприятной для Украины остается и ситуация на внешних рынках. Но я не вижу оснований считать, что это приведет к дестабилизации цен и курса гривны”, – говорит Кушнирук.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.