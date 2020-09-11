Экономист назвал условие существенного роста цен в Украине

Системный рост цен в Украине в нынешней ситуации возможен только в условиях роста доходов населения.

Об этом в комментарии сайту “Сегодня” рассказал экономический эксперт Борис Кушнирук.

“Я не исключаю, что в тех или иных сферах будет наблюдаться рост цен на товары. Но чтобы при росте цен не уменьшались объемы продаж, должны расти доходы населения. А этого нет. То повышение минимальной зарплаты, которое произошло в сентябре, касается в основном только бюджетников, и это не те цифры, которые могут повлиять на спрос в целом”, – говорит эксперт.

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Он уверен, что по крайней мере до выборов можно не опасаться существенного изменения ценников в магазинах.

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“Я не ожидаю каких-то существенных колебаний цен до местных выборов. Прежде всего потому, что в этом точно не заинтересована власть. Конечно, если курс доллара вырастет, это может частично повлиять на цены на импорт. Но у Нацбанка сейчас достаточно золотовалютных резервов, чтобы можно было удержать курс. Поэтому если и будет какой-то рост курса, то, скорее всего, уже в декабре-январе. Но никакой гиперинфляции не будет. Совокупность факторов не дает оснований опасаться стремительного роста цен. Конечно, определенный рост курса будет. Также будет расти социально-экономическая и политическая напряженность. Неблагоприятной для Украины остается и ситуация на внешних рынках. Но я не вижу оснований считать, что это приведет к дестабилизации цен и курса гривны”, – говорит Кушнирук.

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