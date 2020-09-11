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В Украине фактическая стоимость реализации нефти за год увеличилась почти на 20%

В Украине фактическая стоимость реализации нефти за год увеличилась почти на 20%

В августе этого года фактическая цена реализации нефти и конденсата, используемая при определении платы за недропользование, составила 8,887 тыс. грн за тонну, что почти на 5% больше, чем в июле (8,846 тыс. грн за тонну), следует из данных Минэкономразвития.

В годовом же измерении стоимость упала почти на 19%. В августе 2019-го она составляла 10,935 тыс. грн за тонну.

Для сравнения, в этом году стоимость реализации нефти и конденсата выглядела следующим образом:

  • в январе – 11,114 тыс. грн/тонна;
  • феврале – 9,648 тыс. грн/тонна;
  • марте – 5,913 тыс. грн/тонна;
  • апреле – 3,96 тыс. грн/тонна;
  • мае – 6,199 тыс. грн/тонна
  • июне – 8,115 тыс. грн/тонна.
По материалам УБР
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