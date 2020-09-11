В Украине фактическая стоимость реализации нефти за год увеличилась почти на 20%

В августе этого года фактическая цена реализации нефти и конденсата, используемая при определении платы за недропользование, составила 8,887 тыс. грн за тонну, что почти на 5% больше, чем в июле (8,846 тыс. грн за тонну), следует из данных Минэкономразвития.

В годовом же измерении стоимость упала почти на 19%. В августе 2019-го она составляла 10,935 тыс. грн за тонну.

Для сравнения, в этом году стоимость реализации нефти и конденсата выглядела следующим образом: