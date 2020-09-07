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Более половины стран мира смягчили ограничения на поездки

Более половины стран мира смягчили ограничения на поездки

Более чем половина стран мира ослабили ограничения на поездки, которые были введены в связи с пандемией коронавирус. В то же время многие страны крайне осторожны в отношении ослабления карантина.

Об этом сообщает Всемирная туристическая организация ОНН (UNWTO).

Как сообщается, 115 стран мира, а это 53%, ослабили ограничения на поездки. Таким образом, сейчас стало на 28 направлений больше, чем было 19 июля.

“Направления, в которых были отменены ограничения, как правило, имеют высокий или очень высокий уровень санитарно-гигиенической инфраструктуры, а также сравнительно низкие показатели COVID-19”, – сообщает организация.

Также в UNWTO отмечают, что 64% туристических направлений, где еще действуют ограничения на поездки, довольно сильно зависят от воздушного авиасообщения: 70% иностранных туристов прибывают туда на самолетах.

Кроме того, границы 93 стран (43% от общего числа) по-прежнему полностью закрыты для туристов. Из них 27 направлений закрыты на срок не менее 30 недель.

Туристическое страхование

По материалам РБК-Украина
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