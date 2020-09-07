Украина остается в ТОП-5 экспортеров агропродукции в ЕС

В условиях коронакризиса Украина несколько уменьшила объемы собственного сельскохозяйственного экспорта в ЕС, но сохранила место в пятерке крупнейших экспортеров такой продукции в европейские страны.
Об этом Укринформ сообщает со ссылкой на доклад Еврокомиссии о результатах сельскохозяйственной торговли ЕС в январе-мае 2020 года.
«Перечень стран происхождения агропромышленной продукции, которая импортировалась в ЕС в течение прошлого периода в пять месяцев, включает Великобританию, Бразилию, США, Украину и Китай. На эти страны приходится почти 40 процентов от всего объема сельскохозяйственного импорта в 27 стран ЕС», – говорится в сообщении.
Согласно приведенным данным, Украина поставила в ЕС 5,8 процентов от общего объема сельскохозяйственного импорта на сумму 7033 миллиона евро в 2019 году (по сравнению с 5416 миллионов евро в 2018 году). В условиях пандемии за период с января по май 2020 года объем украинского экспорта в ЕС снизился на 217 миллионов евро (-7,3%) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
При этом Украина находится на 15-й позиции в списке крупнейших потребителей европейской импортной сельскохозяйственной продукции с показателем 1,4 процента от его общего объема.
В абсолютных цифрах, в 2019 году Украина импортировала сельскохозяйственных товаров из ЕС на сумму 2455 миллионов евро (2039 миллионов евро в 2018 году. За первые пять месяцев текущего года Украина использовала импортируемую продукцию происхождением из ЕС на сумму 1 147 миллионов евро (рост на 166 миллионов евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или +16,9 процентов).
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