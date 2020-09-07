В МВФ напомнили Украине о борьбе с коррупцией и не назвали дату нового транша

Представители МВФ напоминают о важности новой антикоррупционной инфраструктуры в Украине, и пока не могут назвать дату миссии для транша Stand-by.

Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс на брифинге в четверг, отказавшись непосредственно комментировать решение Конституционного суда в отношении Национального антикоррупционного бюро.

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“Поддержка независимости, целостности НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупцитонного суда (ВАКС) – ключ к структурным реформам и перехода к более сильному и справедливому роста, предварительное условие текущей программы поддержки МВФ”, – сказал представитель Фонда.

По его словам, дискуссии по поводу текущей программы Stand-by продолжаются. “Я не могу дать дать миссии по первому (ее) пересмотра”, – сказал Райс.

Напомним, накануне министр финансов Сергей Марченко “заявлял”: https: //news.finance.ua/ua/news/-/478062/golova-minfinu-pro-mvf-ochikuyemo-do-kintsya-roku-otrymaty-zaplanovani-transhi , что Кабмин полностью выполняет те структурные маяки, которые предусматривает программа сотрудничества с МВФ, в правительстве ожидают до конца года получить запланированные транши.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что свежий макропрогноз Нацбанка построен на предположении, что второму траншу от МВФ в этом году быть.