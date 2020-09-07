Межбанк: день прошел со скачками котировок евро и ростом доллара

Четверг прошел достаточно динамично на валютном рынке с ожидаемыми скачками котировок евро и очередным ростом доллара. Евро за день вырос сразу на 26 копеек – до 33,14/33,17 гривен, а доллар подорожал до 27,85/27,87 к концу сессии. Причины роста валютных котировок были разными.

По евровалюте взлет курса произошел после решений ЕЦБ о сохранении процентных ставок и объемов программы покупки активов на том же уровне. То есть ЕЦБ “не испугал” рост евро относительно доллара и других валют, что стало неожиданностью для рынка. Многие инвесторы закладывали другой сценарий развития событий и теперь на международных площадках происходит коррекция. На момент написания статьи евро вырос до уровня 1,1910 доллар и валютные ралли продолжаются. Украинский межбанк отреагировал на эти скачки евровалюты на мировых рынках и курс евро в очередной раз пробил отметку в 33 гривны.

Рост доллара произошел исключительно по внутриукраинским причинам. С самого утра предложение было больше спроса и межбанк уже был готов к снижению котировок, но Нацбанк снова не дал котировкам просесть, выкупив излишек предложения в сумме $20 млн по 27,82 гривен. Эти действия НБУ показали участникам рынка желаемый уровень курса для регулятора и в дальнейшем торги проходили уже только выше этого ценника.

Ход торгов:

Стартовав с уровня 27,81/27,83 гривен за доллар — в первые 30 минут предложение превышало спрос, что грозило доллару снижением его котировок. Но НБУ вышел с покупкой $20 млн по 27,82 гривен, чем поддержал американскую валюту и к 11 часам курс вырос до 27,825/27,845.

Действия Нацбанка изменили соотношение спроса и предложения и в дальнейшем спрос начал несколько превышать предложение, что уже и отражалось на котировках. В 12:00 доллар находился в пределах 27,83/27,85 гривен, а к обеду достиг уровня 27,835/27,855. После обеда активность клиентов быстро начала спадать и к 16 часам на торгах уже почти не осталось реальных покупателей и продавцов. На единичных спекулятивных сделках доллар к 16 часам вырос до 27,845/27,865 гривен, а завершилась сессия котировками 27,85/27,87.

Главные события 10 сентября на межбанке:

Доллар вырос с утренних 27,81/27,83 до 27,85/27,87 гривен , а евро – с 32,89/32,91 до 33,14/33,17.

Нацбанк купил $20 млн по 27,82 гривен, чем поддержал котировки американской валюты с самого начала сессии;

Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,8298 гривен, а официальный на 11 сентября установлен на отметке 27,8346 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,84 / 27,86

евро – 32,98/ 33,00

российский рубль – 0,3710 / 0,3714

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1874 / 1,1876

Курсы валют на Межбанке

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