Сервис Glovo начал работу еще в одном городе в Киевской области

Сервис быстрой курьерской доставки Glovo запустился в Вышгороде, который стал уже шестым городом в Киевской области для международного сервиса.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Территория покрытия:

территория покрытия сервиса в Вышгороде простирается от улицы Шолуденко на севере до улицы Глебова на юге, на востоке ограничивается улицей шлюзов и соответственно улице Кургузова на западе.

График работы:

будет доставлять сервис в городе с 10:00 до 23:00;

11 сентября и в течение следующих двух недель доставка сервиса в городе будет бесплатной.

С сервисом Glovo можно заказать доставку готовых блюд из заведений города, товары из супермаркетов и магазинов здоровья и красоты, лекарства из аптек или передать курьером любой предмет в черте города.

Чтобы начать пользоваться услугами, необходимо:

установить приложение Glovo с App Store или Google Play на свой телефон;

зарегистрировать профиль;

выбрать способ удобный для себя способ оплаты, например, добавить платежную карту;

также при регистрации аккаунта пользователю необходимо подтвердить достижение 18-летнего возраста, так как сервисом Glovo могут пользоваться только совершеннолетние.

Посредством услуги «Экспресс-курьер» пользователи приложения Glovo могут передать курьером любой предмет в зоне действия сервиса в городе. Размеры заказа не должны превышать параметры фирменного рюкзака курьера – 40х40х30 см и вес 9 кг.

Стоимость доставки:

В баббле «Рестораны» составляет 40 грн;

В «Подарки» и «Супермаркеты» – 60 грн;

В баббле «Здоровье и красота» стоимость доставки колеблется от 40 до 60 грн в зависимости от выбранного заведения;

В баббле «Экспресс-курьер» и «Что угодно» стоимость доставки рассчитывается автоматически в зависимости от преодоленного курьером расстояния.

С сентября пользователи приложения Glovo могут воспользоваться новой услугой – Glovo Prime. Это платная подписка на сервис Glovo, предоставляющий доступ к бесплатной доставке из определенного перечня учреждений и эксклюзивных акционных предложений. Подключить подписку можно в разделе меню приложения, ее стоимость – 199 грн/месяц. Пользователь может отменить подписку в любое время, а его условия останутся активными до конца оплаченного периода.

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