Сервис Glovo начал работу еще в одном городе в Киевской области

Сервис быстрой курьерской доставки Glovo запустился в Вышгороде, который стал уже шестым городом в Киевской области для международного сервиса.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Территория покрытия:
График работы:
С сервисом Glovo можно заказать доставку готовых блюд из заведений города, товары из супермаркетов и магазинов здоровья и красоты, лекарства из аптек или передать курьером любой предмет в черте города.
Чтобы начать пользоваться услугами, необходимо:
Посредством услуги «Экспресс-курьер» пользователи приложения Glovo могут передать курьером любой предмет в зоне действия сервиса в городе. Размеры заказа не должны превышать параметры фирменного рюкзака курьера – 40х40х30 см и вес 9 кг.
Стоимость доставки:
С сентября пользователи приложения Glovo могут воспользоваться новой услугой – Glovo Prime. Это платная подписка на сервис Glovo, предоставляющий доступ к бесплатной доставке из определенного перечня учреждений и эксклюзивных акционных предложений. Подключить подписку можно в разделе меню приложения, ее стоимость – 199 грн/месяц. Пользователь может отменить подписку в любое время, а его условия останутся активными до конца оплаченного периода.
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