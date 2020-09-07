0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 154 0

Рынок подержанных авто: чего стоит ожидать украинцам в ближайшее время

Рынок подержанных авто: чего стоит ожидать украинцам в ближайшее время

Украинским автолюбителям рассказали о том, чего стоит ожидать на рынке подержанных машин в ближайшее время.

Об этом сообщает Auto-Consulting со ссылкой на мнение экспертов.

По словам директора компании АМТС Сергея Таранкова, цены на закупки на рынке подержанных автомобилей по сравнению с весной выросли на 30%. Он считает, что такая тенденция связана с уменьшением количества предложений подержанных авто. Связано это было с карантином и закрытием пункта приемов автомобилей из-за рубежа.

Весной на западных аукционах в сутки выставлялось около 40-45 тысяч автомобилей, а летом – только около 12 тысяч. Из-за этого цены закупки стали стремительно подниматься.

Говоря о нашем рынке, директор по маркетингу Группы компаний «АИС» Сергей Боровик отметил, что в денежном эквиваленте они существенно не изменились. С начала года спрос начал расти быстрыми темпами и в июле рынок б/у авто достиг рекордных показателей. В основном на нашем рынке больше стало появляться «американцев» и «корейцев», а также электромобилей.

Сейчас же спрос значительно выше, чем весной текущего года, но он все же немного меньше, чем в аналогичные месяцы прошлого года.

Как заявил Таранков, наибольшей популярностью для импорта из стран ЕС пользуются автомобили 2003-2008 годов выпуска. По его словам, в Украину стали больше везти Renault/Dacia – их до трети всех объемов.

В свою очередь Боровик считает, что огромный спрос на подержанные автомобили однозначно не позволит ценам на них снижаться. Активизацию рынка эксперты прогнозируют ближе к середине октября, вместе с поставками новых автомобилей.

Справка Finance.ua:

  • По данным Укравтопрома, в августе украинцы зарегистрировали 32,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Такое количество регистраций импортного секонд-хенда на 35% превысило показатель годичной давности.

Часто за рулем? Экономьте свое время и деньги – выбирайте и заказывайте для себя специальную карту для водителей прямо на Finance.ua.

Кредитные карты для водителей 🚗

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.