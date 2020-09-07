Рынок подержанных авто: чего стоит ожидать украинцам в ближайшее время

Украинским автолюбителям рассказали о том, чего стоит ожидать на рынке подержанных машин в ближайшее время.

Об этом сообщает Auto-Consulting со ссылкой на мнение экспертов.

По словам директора компании АМТС Сергея Таранкова, цены на закупки на рынке подержанных автомобилей по сравнению с весной выросли на 30%. Он считает, что такая тенденция связана с уменьшением количества предложений подержанных авто. Связано это было с карантином и закрытием пункта приемов автомобилей из-за рубежа.

Весной на западных аукционах в сутки выставлялось около 40-45 тысяч автомобилей, а летом – только около 12 тысяч. Из-за этого цены закупки стали стремительно подниматься.

Говоря о нашем рынке, директор по маркетингу Группы компаний «АИС» Сергей Боровик отметил, что в денежном эквиваленте они существенно не изменились. С начала года спрос начал расти быстрыми темпами и в июле рынок б/у авто достиг рекордных показателей. В основном на нашем рынке больше стало появляться «американцев» и «корейцев», а также электромобилей.

Сейчас же спрос значительно выше, чем весной текущего года, но он все же немного меньше, чем в аналогичные месяцы прошлого года.

Как заявил Таранков, наибольшей популярностью для импорта из стран ЕС пользуются автомобили 2003-2008 годов выпуска. По его словам, в Украину стали больше везти Renault/Dacia – их до трети всех объемов.

В свою очередь Боровик считает, что огромный спрос на подержанные автомобили однозначно не позволит ценам на них снижаться. Активизацию рынка эксперты прогнозируют ближе к середине октября, вместе с поставками новых автомобилей.

Справка Finance.ua:

По данным Укравтопрома, в августе украинцы зарегистрировали 32,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Такое количество регистраций импортного секонд-хенда на 35% превысило показатель годичной давности.

В августе 2020 году в Украине было зарегистрировано 625 легковых электромобилей, на 11% меньше, чем в августе прошлого года.

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