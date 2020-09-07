На Запорожье пресечена схема уклонения от уплаты налогов на 3,7 млн гривен.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Запорожские налоговики предупредили очередной факт распространения предприятием рискового налогового кредита.

Поначалу, до уклонения от уплаты налогов, указанное предприятие импортировало лекарства и продавало реальным субъектам хозяйствования.

Налоги платило исправно – за последние 12 месяцев в бюджет было уплачено 2,3 млн гривен НДС.

Схема началась с изменения руководителя, учредителя и места регистрации – предприятие “переехало” с Киевщины на Запорожье.

Однако с приходом нового руководства вместо реализации импортных медикаментов предприятие начало торговать помидорами, маслом, прутками, а также предоставлять электромонтажные услуги. Причем по большинству товарных позиций продажа происходила без фактической закупки.

К тому же, как выяснилось, предприятие по юридическому адресу не находилось. А в июле оно зарегистрировало в ЕРНН налоговые накладные на сумму НДС 5,2 млн грн, несмотря на присвоение признака рискованности.