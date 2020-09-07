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Google рассказала о ключевых изменениях в новой версии Wear OS

Google рассказала о ключевых изменениях в новой версии Wear OS

На днях смарт-часы Suunto 7 получили долгожданное обновление операционной системы Wear OS, став одним из первых гаджетов в сегменте, которому стал доступен апдейт. Вскоре Google прокомментировала выход фирменной прошивки для носимой электроники, назвав её ключевые особенности.

Представители Google отметили, что актуальная версия Wear OS будет в ближайшее время доступна большинству владельцев смарт-часов, построенных на этой платформе. Среди главных нововведений в свежей версии прошивки были названы повышение производительности, а также оптимизация работы интерфейса, которая, по заверению разработчиков, положительно скажется на автономности гаджетов.

Кроме того, было уменьшено время сопряжения со смартфоном и повышена скорость обмена данными между устройствами на Wear OS и Android-гаджетами.

Сообщила компания и об увеличении скорости загрузки и запуска приложений на 20% сравнительно с предыдущей версией ПО. Точные сроки выхода обновлённой сборки Wear OS для своих устройств каждый производитель смарт-часов объявит отдельно. Google заявила, что переход на новую прошивку всех совместимых устройств может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

По материалам 4PDA
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