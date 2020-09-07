Huawei выпустила умный чемодан с повышенной защитой (фото)

Huawei постоянно расширяет свою продуктовую линейку новыми товарами. Очередной новинкой китайского гиганта стал продвинутый чемодан Smart Business Suitcase. Его можно подключить к смартфону для безопасной разблокировки.

Huawei Smart Business Suitcase выпускается в трёх размерах: 20, 25 и 28 дюймов. Он имеет жёсткую конструкцию и прочную ручку из алюминиевого сплава. Внутренняя отделка выполнена из экологически чистых тканей. В комплект поставки входят мешки для сухих и влажных вещей, что будет особенно полезно при поездках на море.



Фото: gizmochina.com

Вместо традиционных кодовых замков в чемодане используется разблокировка с помощью смартфона. Достаточно просто поднести устройство к специальной зоне, чтобы можно было расстегнуть молнию. Кроме того, в чемодане предусмотрен внешний USB-порт, позволяющий заряжать смартфон и другие гаджеты от расположенного внутри аккумулятора.

В зависимости от размера цена чемодана составляет $292, $337 или $380.