Капитальные инвестиции в строительство упали на 22,9%

За I полугодие 2020 года в экономику Украины было привлечено 163,78 млрд грн капитальных инвестиций, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
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В промышленность было привлечено 63,26 млрд грн (на 37,2% меньше); в строительство – 20,68 млрд грн (на 22,9% меньше); в операции с недвижимым имуществом – 7,74 млрд грн (на 34,3% меньше).
Инвестиции в инженерные сооружения составляли 22,8% от общей суммы капитальных инвестиций в экономику Украины за I полугодие 2020 года, в инженерные сооружения – 22,8%, в нежилые здания – 14,3%, в жилые здания – 11,9%, в права на коммерческие обозначения, объекты промышленной собственности, авторские и смежные права, патенты, лицензии, концессии – 1,5%.
Собственные средства предприятий и организаций составляли 69,0% от общего объема капитальных инвестиций, которые были привлечены в январе-июне 2020 года; кредиты банков и другие займы – 8,4%; средства местных бюджетов – 7%; средства населения на строительство жилья – 6,6%; средства государственного бюджета – 4,5%; средства иностранных инвесторов – 0,5%; прочие источники финансирования – 4,0%.
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