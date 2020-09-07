Xiaomi научила свои смартфоны измерять пульс с помощью камеры

Компания Xiaomi продолжает обновлять свое фирменное приложение для здоровья и фитнеса Mi Health. Свежее обновление позволяет смартфонам измерять частоту пульса с помощью камеры смартфона.

Как передает xda-developers.com, поддержка мониторинга сердечного ритма с помощью камеры станет доступной в версии Xiaomi Mi Health 2.7.4, пользователи смогут обновить ее уже в ближайшие несколько дней.

Пользователь должен соответствующий раздел Mi Health и нажать на экранную кнопку. Чтобы измерить пульс, нужно приложить палец к объективу основной камеры.

После этого на дисплее загорится отсчет времени и начнется измерение частоты пульса. Как только индикатор прогресса заполнится на 100%, пользователь увидит актуальный результат. Приложение также сохраняет статистику измерений и позволяет просмотреть отчет за выбранный период.