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Air France продолжит полеты из Киева в Париж в зимний сезон

Air France продолжит полеты из Киева в Париж в зимний сезон

Французская авиакомпания Air France продолжит полеты по маршруту “Киев – Париж” в зимний сезон навигации 2020/2021 годов.

Об этом сообщает avianews.com.

График полетов:

  • с началом зимней навигации 25 октября 2020 года Air France будет летать между Киевом и Парижем по четвергам, субботам и воскресеньям;
  • вылеты из Парижа по четвергам и воскресеньям в 09:45, из Киева — в 14:50. По субботам авиакомпания будет вылетать из столицы Франции в 11:20, из Украины — в 16:25.

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Продажа билетов на рейсы зимнего расписания 2020/2021 годов уже открыта. Также Air France продает билеты на рейсы МАУ, с которой авиакомпании совместно эксплуатируют маршрут по соглашению о код-шеринге.

Расписание рейсов Air France Киев-Париж с 25 октября 2020 года:

  • AF1753 Киев-Париж 14:50-17:10, четверг, воскресенье;
  • AF1752 Париж-Киев 09:25-13:35, четверг, воскресенье;
  • AF1753 Киев-Париж 16:25-18:45, суббота;
  • AF1752 Париж-Киев 11:20-15:30, суббота.

Туристическое страхование

По материалам Finance.UA
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