Air France продолжит полеты из Киева в Париж в зимний сезон

Французская авиакомпания Air France продолжит полеты по маршруту “Киев – Париж” в зимний сезон навигации 2020/2021 годов.
Об этом сообщает avianews.com.
График полетов:
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Продажа билетов на рейсы зимнего расписания 2020/2021 годов уже открыта. Также Air France продает билеты на рейсы МАУ, с которой авиакомпании совместно эксплуатируют маршрут по соглашению о код-шеринге.
Расписание рейсов Air France Киев-Париж с 25 октября 2020 года:
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