Эдвард Дубинский: что происходит с акциями Tesla?

Акции компании Tesla потеряли треть своей стоимости за последнюю неделю на американской бирже.
Только 8 сентября они упали в цене на 21%, что привело к очередному падению акций всего технологического сектора на Уолл Стрит. Из этого следует вопрос – заслуживает ли Tesla эту коррекцию в цене своих акций? Давайте посмотрим на это глазами инвесторов.
На недавнем пике рыночная стоимость компании Tesla достигла $500 миллиардов. Как инвесторы в эти акции могли себе эту оценку обосновать, и вообще, заслужена ли она была?
Для того, чтобы инвесторы (мы) смогли поверить в эту цену как заслуженную, инвесторам надо было бы поверить в то, что бизнес компании Tesla был (и есть) перспективный. Но более того, нам необходимо было бы как-то конкретно оценить стратегию развития компании.
В попытке оценить эту компанию мы можем применить традиционные методы оценки, чтобы увидеть, что должно произойти, чтобы эта оценка была оправданной. Финансовая теория говорит, что основная ценность компании равна:
Согласно той же теории, добавленная стоимость должна основываться на ожиданиях инвесторов относительно роста и прибыльности компании.
Используя эту базовую схему, можно посмотреть историю Tesla с точки зрения ее фундаментальных прогнозов на 10-летний горизонт. Тут есть два ключевых аспекта: рост будущих продаж и рентабельность бизнеса.
Для того, чтобы оправдать рыночную стоимость компании Tesla в $500 миллиардов, ей необходимо увеличить свои продажи с $24,6 млрд в 2019 году до примерно $140 млрд к 2030 году. Это сделает из компании такого же гиганта, как General Motors и Ford сегодня. Это реалистично?
Одновременно компании Tesla также необходимо будет увеличить маржинальность ее чистой прибыли – это заработанная прибыль компании, как процент от продаж (выручки). По расчетам, которые видим мы, чистая прибыль Tesla должна увеличиться с -3,5% в 2019 году до +21,5% к 2030 году.
То есть, к 2030 году маржинальность прибыли Tesla должна приблизиться к сегодняшней марже Apple. Это реалистично?
Стоит отметить, что сегодня Toyota входит в число самых прибыльных крупных автопроизводителей, и ее маржа в последний финансовый год составила около 7%.
В целом, если инвесторы были готовы купить акции Tesla на их недавнем пике (в $500 млрд), то они должны быть готовыми поверить, что в течение следующего десятилетия Tesla достигнет размера бизнеса Форда или G.M. с прибылью бизнеса компании Apple.
Это означает, что Tesla должна будет превратиться из автомобильной компании в нечто другое – компанию, занимающеюся технологиями возобновляемой энергии, в которой автомобили составляют лишь небольшую часть ее бизнеса. Переход Илона Маска к бизнесу солнечных панелей и аккумуляторов предполагает, что он это понимает.
В конце концов, ожидания отражают реальность, и в игру вступают фундаментальные факторы оценки.
Тем не менее, реализация задуманных ожиданий может потребовать много времени.
Возможно, акции Tesla и других высокотехнологичных компаний оправдают свои недавние пики цены, но в долгосрочной перспективе многое еще предстоит сделать.
Тот факт, что акции технологического сектора начали падать в Нью-Йорке, показывает, что (возможно) инвесторы пересматривают свои ожидания. (Возможно) они желают пока затянуть ремни, и не верят, что все плохое уже позади.
Эдвард Дубинский, инвестор и финансист, долларовый миллионер, основатель и управляющий партнер компании Fintelect
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