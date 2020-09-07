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В Китае готовятся протестовать вакцину-спрей против коронавируса

В Китае готовятся протестовать вакцину-спрей против коронавируса

Сянганский университет объявил о получении разрешения на проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19 в виде спрея для носа.

Об этом сообщает Синьхуа.

Вакцина разработана Государственной ключевой лабораторией новых инфекционных заболеваний при факультете микробиологии Сянганского университета совместно с Сяменьским университетом и пекинской фармацевтической компанией Beijing Wantai Biological Pharmacy.

Это первая вакцина против COVID-19 в виде спрея для носа, одобренная Государственным управлением по надзору за лекарственными средствами КНР для клинических испытаний на людях.

В заявлении Сянганского университета говорится, что исследовательская программа по данной вакцине получила одобрение и поддержку в материковой части Китая, а также была отобрана в числе пяти технологий вакцинации для дальнейшей оценки Министерством науки и технологий КНР.

По материалам УКРИНФОРМ
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