В Китае готовятся протестовать вакцину-спрей против коронавируса

Сянганский университет объявил о получении разрешения на проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19 в виде спрея для носа.
Об этом сообщает Синьхуа.
Вакцина разработана Государственной ключевой лабораторией новых инфекционных заболеваний при факультете микробиологии Сянганского университета совместно с Сяменьским университетом и пекинской фармацевтической компанией Beijing Wantai Biological Pharmacy.
Это первая вакцина против COVID-19 в виде спрея для носа, одобренная Государственным управлением по надзору за лекарственными средствами КНР для клинических испытаний на людях.
В заявлении Сянганского университета говорится, что исследовательская программа по данной вакцине получила одобрение и поддержку в материковой части Китая, а также была отобрана в числе пяти технологий вакцинации для дальнейшей оценки Министерством науки и технологий КНР.
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