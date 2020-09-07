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АМКУ со второй попытки разрешил победителю аукциона приобрести отель "Днепр"

АМКУ со второй попытки разрешил победителю аукциона приобрести отель "Днепр"

Антимонопольный комитет предоставил разрешение ООО “Смартленд” на приобретение отеля “Днепр”.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В АМКУ определяли, что “Смартленд” ведет деятельность на рынке аренды коммерческой недвижимости в пределах Киева. Их совокупная доля на указанном рынке незначительна.

Финансирование концентрации будет происходить за счет кредитных средств, предоставленных банковскими учреждениями.

Также АМКУ, Госслужба финмониторинга и СБУ провели проверку информации, предоставленной “Смартлендом”.

Справка Finance.ua:

  • Фонд госимущества 15 июля провел аукцион по продаже столичного отеля “Днепр” – его продали за 1 млрд 111 222 тысячи 22 гривны ООО “Смартленд”. “Днепр” выставлялся на продажу по стартовой цене 80,92 млн грн.
  • После аукциона настоящим покупателем отеля назвал себя бизнесмен и основатель киберкоманды Navi Александр Кохановский, который заявил, что создаст в отеле центр для киберспорта. Он отказался называть публично, кто еще кроме него принял финансовое участие в приобретении отеля.
  • После аукциона против продажи отеля в Окружной админсуд Киева подали одновременно 4 предметно одинаковых иска.
По материалам Економічна Правда
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