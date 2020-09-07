АМКУ со второй попытки разрешил победителю аукциона приобрести отель "Днепр"

Антимонопольный комитет предоставил разрешение ООО “Смартленд” на приобретение отеля “Днепр”.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В АМКУ определяли, что “Смартленд” ведет деятельность на рынке аренды коммерческой недвижимости в пределах Киева. Их совокупная доля на указанном рынке незначительна.
Финансирование концентрации будет происходить за счет кредитных средств, предоставленных банковскими учреждениями.
Также АМКУ, Госслужба финмониторинга и СБУ провели проверку информации, предоставленной “Смартлендом”.
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