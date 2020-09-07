Импортный газ в Украине стал дешевле почти на 15%

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа при ввозе в Украину в августе составила $106,11 за 1000 куб. м. По сравнению с июлем она упала на $18,33 (на 14,7%), а с августом-2019 снизилась на $72,21 (на 40,5%).

Это следует из данных, которые обнародовала 10 сентября пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

“Рассчитана средняя таможенная стоимость импортного природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 01.08.2020 по 31.08.2020, которая составляет 2918,1317 грн, или $106,11 за 1000 куб. м”, – сказано в сообщении.

Напомним, Украина не импортирует газ из России для собственных нужд с осени 2015 года, но обеспечивает транзит голубого топлива по своей территории. С этого периода газ в Украину поступает исключительно из стран Евросоюза.

Стоит отметить, что стоимость импортного газа за июль в Минэкономики публиковали дважды. Изначально указали, что цена поднялась в полтора раза – до $140,62 за 1000 куб. м, а потом откорректировали данные до $124,44, что свидетельствовало о подорожании на 40,8%.

В то же время за январь-август текущего года импорт газа в Украину достиг 12,5 млрд куб. м, что на 30%, или 2,9 млрд куб. м больше, чем за тот же период прошлого года. Также эти объемы на 63% превышают средний показатель в 2016-2019 годах. Это рекордный показатель за последние пять лет.