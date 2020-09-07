Показатель средней заработной платы за июль для расчета пенсий

Утвержден показатель средней заработной платы за июль 2020 года, которая в соответствии с Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” учитывается для начисления пенсии.

Об этом пишет Пенсионный фонд Украины.

Показатель средней заработной платы за июль 2020 года составляет 9837 грн 35 коп.

На пенсионные выплаты направлено 1,6 миллиарда гривен. Обеспечено финансирование пенсий сентября на общую сумму 13,6 миллиарда гривен.

Напомним, что согласно разъяснению Пенсионного фонда Украины, повышение минимальной зарплаты влияет на размер пенсии только одной категории пенсионеров: тех, кто достиг 65 лет, имеет полный страховой стаж – 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, не работает и получает минимальную для своего статуса пенсию.

Справка Finance.ua:

Какую прибавку к пенсии можно получить за сверхнормативный стаж. Начисляется надбавка от размера пенсии, начисленной в соответствии со статьей 27 закона, но при этом сумма должна быть не более чем на 1% от минимального размера пенсии по возрасту.