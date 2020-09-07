Печатный станок НБУ: денежная масса с начала года выросла почти на 17%

Объем денежной массы в Украине за август 2020 года вырос на 0,7% до 1 676,9 млрд грн. С начала года денежная масса выросла на 16,6% (на 227,7 млрд грн).
Об этом сообщается в на сайте Национального банка Украины.
По данным НБУ, с начала года стремительно растет один из компонентов денежной массы – наличность в обращении вне банков. С начала года объем наличных вне банков увеличился на 22,4% (на 77,9 млрд грн) до 470,5 млрд грн.
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Денежный агрегат М0 включает наличные средства в обращении вне банков. Денежный агрегат М1 – денежный агрегат М0 и переводные депозиты в национальной валюте. Денежный агрегат М2 – денежный агрегат М1 и переводные депозиты в иностранной валюте и другие депозиты. Денежный агрегат М3 (денежная масса) – денежный агрегат М2 и ценные бумаги, кроме акций.
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