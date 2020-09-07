Чистые валютные резервы НБУ в августе выросли на $338 млн

По данным НБУ, его чистые валютные резервы (после вычета средств, заимствованных у МВФ) в августе выросли на 338 млн долл. (+1,9%), а с начала года – на 2,03 млрд долл. (+12,8%) до 17,81 млрд долл.
Валовые валютные резервы (с учетом средств, заимствованных у МВФ) в августе увеличились на 246 млн долл. (+0,9%), а с начала года – на 3,75 млрд долл. (+14,8%) до 29,05 млрд долл.
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Напомним, на начало сентября 2019 чистые валютные резервы НБУ составляли 12,03 млрд долл., а валовые валютные резервы – 22 млрд долл.
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