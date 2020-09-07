За 8 месяцев 2020 года "Нафтогаз" уплатил в госбюджет 92,5 миллиарда

За январь-август 2020 года группа “Нафтогаз”, по предварительным данным, уплатила в госбюджет 92,5 млрд грн (в том числе остаток дивидендов по результатам 2019 года – 39,6 млрд грн).
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что поступления от предприятий группы “Нафтогаз” составили более 17% общих доходов государственного бюджета в январе-августе 2020 года.
“Группа “Нафтогаз” остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине. По результатам 2019 года фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в бюджеты всех уровней составил 121,4 млрд грн”, – говорится в сообщении.
Напомним, за январь-июль 2020 года поступления в государственный и местные бюджеты от группы “Нафтогаз” составили около 77,9 млрд грн (в том числе остаток дивидендов по результатам 2019 года – 39,6 млрд грн).
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