Mastercard запустит виртуальную среду для тестирования национальных цифровых валют

Финансовая корпорация Mastercard представила виртуальную среду для тестирования цифровых валют центральных банков (CBDC).

Об этом сообщается в пресс-релизе.

Проект представляет собой контролируемую среду, в которой банки могут моделировать выпуск национальных цифровых валют. Результатом станет оценка их совместимости с существующей платежной экосистемой и практичность использования CBDC.

«Эта новая платформа поддержит центральные банки в принятии решений по развитию местной и региональной экономики», – заявил вице-президент по цифровым активам и блокчейн-продуктам Mastercard Радж Дхамодхаран.

В Mastercard не уточнили, какое программное обеспечение используется в проекте. Известно лишь, что в нем задействована технология распределенного реестра.

Ранее независимые аналитики из института dGen предположили, что в течение десяти лет от трех до пяти стран полностью откажутся от фиата в пользу национальных цифровых валют. Точных утверждений авторы отчета не приводят, но указывают на Китай и Багамские острова.

По данным Банка международных расчетов, на начало 2019 года исследованиями в области CBDC занимались 70% центральных банков. Такой интерес объясняется усилением конкуренции и финансовой инклюзивности, а также расширением инструментов фискальной политики.