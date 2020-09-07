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Mastercard запустит виртуальную среду для тестирования национальных цифровых валют

Mastercard запустит виртуальную среду для тестирования национальных цифровых валют

Финансовая корпорация Mastercard представила виртуальную среду для тестирования цифровых валют центральных банков (CBDC).

Об этом сообщается в пресс-релизе.

Проект представляет собой контролируемую среду, в которой банки могут моделировать выпуск национальных цифровых валют. Результатом станет оценка их совместимости с существующей платежной экосистемой и практичность использования CBDC.

«Эта новая платформа поддержит центральные банки в принятии решений по развитию местной и региональной экономики», – заявил вице-президент по цифровым активам и блокчейн-продуктам Mastercard Радж Дхамодхаран.

В Mastercard не уточнили, какое программное обеспечение используется в проекте. Известно лишь, что в нем задействована технология распределенного реестра.

Ранее независимые аналитики из института dGen предположили, что в течение десяти лет от трех до пяти стран полностью откажутся от фиата в пользу национальных цифровых валют. Точных утверждений авторы отчета не приводят, но указывают на Китай и Багамские острова.

По данным Банка международных расчетов, на начало 2019 года исследованиями в области CBDC занимались 70% центральных банков. Такой интерес объясняется усилением конкуренции и финансовой инклюзивности, а также расширением инструментов фискальной политики.

По материалам BIN
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