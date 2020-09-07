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Land Rover представил внедорожник-гибрид с двигателем на 296 «лошадок» (фото)

Land Rover представил внедорожник-гибрид с двигателем на 296 «лошадок» (фото)

Британский автопроизводитель Land Rover представил новый гибридный внедорожник Land Rover Defender 400e.

Об этом сообщает портал New Atlas.

В автомобиле установлены двухлитровый двигатель с четырьмя цилиндрами мощностью в 296 лошадиных сил, электрический аккумулятор с мощностью в 141 л.с. и литий-ионная батарея с 19,2 кВт в час. Внедорожник может проехать только на электричестве до 43 километров.

Крутящий момент Land Rover Defender 400e составляет 472 Нм.


Фото: Jaguar Land Rover

Сам гибрид разгоняется до «сотни» за 5,6 секунды, а его максимальная скорость не превышает 209 километров в час.

В компании утверждают, что Land Rover Defender 400e можно зарядить на 80% за 30 минут при использовании зарядки с мощностью в 50кВт.

Стоимость автомобиля пока неизвестна.


Фото: Jaguar Land Rover

По материалам УКРИНФОРМ
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