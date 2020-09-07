Volkswagen представил новый Golf с кузовом универсал и внедорожную версию (фото)

У Volkswagen Golf восьмого поколения появился обычный универсал Variant и его вседорожная версия Alltrack. На европейский рынок новинки выйдут до конца нынешнего года.
По сравнению с Golf Variant предыдущего поколения универсал прибавил в размерах. Его длина составила 4633 миллиметра – на 71 миллиметр больше, чем у предшественника, а колёсная база вытянулась на 51 миллиметр до 2686 миллиметров. Ширина и высота универсала аналогична показателям хэтчбека Golf новой итерации, а в длину Variant больше на 349 миллиметров.
Благодаря подросшим габаритам пространство для ног задних пассажиров выросло на 38 миллиметров. Объём багажника при этом увеличился несильно – всего на шесть литров до 611 литров. При сложенных сиденьях второго ряда там можно уместить до 1642 литров груза. Пятая дверь Variant открывается без рук, а в багажнике появились новые крючки для сумок, крепёжные кольца и две розетки – на 12 и 230 вольт.
Моторную гамму и остальное оснащение универсал полностью позаимствовал у хэтчбека. На рынках Европы хэтчбек предлагают с 1,0-литровыми и 1,5-литровыми бензиновыми двигателями TSI evo, 2,0-литровыми дизелями TDI и гибридными силовыми установками. Также уже заявлена «заряженная» версия Variant R, которая получит четырёхцилиндровый мотор объёмом 2,0 литра и полный привод.
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