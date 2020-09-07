0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 80 0

"Нафтогаз" не хочет быть вечным поставщиком последней надежды

"Нафтогаз" не хочет быть вечным поставщиком последней надежды

“Газопоставляющая компания “Нафтогаз Украины” против увеличения срока пребывания на поставке у газового поставщика последней надежды.

Об этом во время представления тарифных планов для бизнеса и населения рассказал глава “ГПК” Максим Рабинович.

По его словам, эти сроки закреплены в том числе в постановлении, которое в ближайшее время должна принять Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

Напомним, ранее и. о. министра энергетики Ольга Буславец допустила возможность продления срока пребывания бытового потребителя на поставке у ПОН с 60 дней, как сейчас, до трех лет.

Также Максим Рабинович напомнил, что Поставщик последней надежды обязан принять бытового или юридического клиента в двух случаях: если его поставщик обанкротился, либо потерял лицензию. Сейчас на ПОНе нет клиентов, хотя две попытки присоединиться на поставку газа были: компании провели заведомо проигрышный тендер на поставку газа по цене ниже рыночной, а после отсутствия предложений подали заявку на ПОН.

В целом же, группа “Нафтогаз” представила три продукта для бизнеса. Так, тариф “Годовой” предлагают для газопоставляющих компаний (газсбытов), он учитывает средний профиль потребления за пять лет, привязан к ежедневным котировкам хаба NCG и предлагает разные условия оплаты: поставка возможна для предоплаты, постоплаты и подекадной оплаты.

На четвертый квартал 2020 года и первый квартал 2021 года компания предлагает тариф “Квартальный” — его будут продавать лотами до 150 тысяч кубометров в рамках торгов на Украинской энергетической бирже. Цена фиксируется в момент заключения контракта.

“Месячный” тариф идет в виде лота до 50 тысяч кубов на УЭБ с фиксированной ценой на протяжении месяца. Заказать газ можно как на текущий месяц, так и на два месяца вперед.

Бытовому потребителю, то есть населению, доступны два тарифа. “Месячный” — платить надо по факту потребления, цена зависит от колебаний на рынке. И “Годовой”. Клиент по своим платежкам смотрит потребление, заказывает определенный объем газа на год и платит за него равными долями весь месяц.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.