"Нафтогаз" не хочет быть вечным поставщиком последней надежды

“Газопоставляющая компания “Нафтогаз Украины” против увеличения срока пребывания на поставке у газового поставщика последней надежды.
Об этом во время представления тарифных планов для бизнеса и населения рассказал глава “ГПК” Максим Рабинович.
По его словам, эти сроки закреплены в том числе в постановлении, которое в ближайшее время должна принять Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг.
Напомним, ранее и. о. министра энергетики Ольга Буславец допустила возможность продления срока пребывания бытового потребителя на поставке у ПОН с 60 дней, как сейчас, до трех лет.
Также Максим Рабинович напомнил, что Поставщик последней надежды обязан принять бытового или юридического клиента в двух случаях: если его поставщик обанкротился, либо потерял лицензию. Сейчас на ПОНе нет клиентов, хотя две попытки присоединиться на поставку газа были: компании провели заведомо проигрышный тендер на поставку газа по цене ниже рыночной, а после отсутствия предложений подали заявку на ПОН.
В целом же, группа “Нафтогаз” представила три продукта для бизнеса. Так, тариф “Годовой” предлагают для газопоставляющих компаний (газсбытов), он учитывает средний профиль потребления за пять лет, привязан к ежедневным котировкам хаба NCG и предлагает разные условия оплаты: поставка возможна для предоплаты, постоплаты и подекадной оплаты.
На четвертый квартал 2020 года и первый квартал 2021 года компания предлагает тариф “Квартальный” — его будут продавать лотами до 150 тысяч кубометров в рамках торгов на Украинской энергетической бирже. Цена фиксируется в момент заключения контракта.
“Месячный” тариф идет в виде лота до 50 тысяч кубов на УЭБ с фиксированной ценой на протяжении месяца. Заказать газ можно как на текущий месяц, так и на два месяца вперед.
Бытовому потребителю, то есть населению, доступны два тарифа. “Месячный” — платить надо по факту потребления, цена зависит от колебаний на рынке. И “Годовой”. Клиент по своим платежкам смотрит потребление, заказывает определенный объем газа на год и платит за него равными долями весь месяц.
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