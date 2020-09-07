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Кабмин сделал приоритетной программу по созданию виртуальной зоны для стартапов

Кабмин сделал приоритетной программу по созданию виртуальной зоны для стартапов

До конца этого года Кабмин намерен реализовать ряд приоритетных инициатив, касающихся IТ-сферы. В частности, создать виртуальную экономическую зону для стартапов со специальным налоговым, финансовым и правовым режимом – “Дія.City” и расширить функции самого приложения “Дія”.

Об этом говорится в распоряжении “Об утверждении плана приоритетных действий правительства на 2020 год”, одобренном на заседании Кабмина.

В документе среди приоритетных планов для Минцифры также упоминается создание инструмента е-резидентства с целью привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала страны. До декабря в Раду должен быть внесен законопроект о ведении предпринимательской деятельности е-резидентами в Украине, а также в тестовом режиме запущен портал для получения статуса е-резидента на базе приложения “Дія”.

Планируется также в октябре разработать законопроект о создании свободной виртуальной экономической зоны для креативной экономики со специальным налоговым режимом с целью гармонизировать деятельность IТ-компаний и венчурных фондов с мировыми отраслевыми стандартами, упростить администрирование налогов и облегчить взаимодействие IТ-бизнеса с госструктурами.

Как ожидают в Кабмине, такие действия создадут условия для регистрации IТ-компаний в украинской юрисдикции, увеличат венчурные инвестиции и количество официально трудоустроенных специалистов в IТ-индустрии, а также приведут к увеличению объема экспорта услуг айтишников.

Параллельно планируется увеличить доступный для мобильной связи спектр частот в диапазонах 700МГц, 800 МГц и 900МГц, а также обеспечить гармонизацию спектра радиочастотного ресурса и усилить контроль за его использованием – в ноябре Кабмин должен утвердить план мероприятий по высвобождению частот с целью развития мобильной связи в Украине.

Минцифры до декабря 2020 года включительно должно обеспечить развитие взаимодействия публичных электронных реестров, а именно подключить к системе электронного взаимодействия не менее 50 государственных информационных систем/реестров.

Также в задачах Минцифры – обеспечить доступность 50 электронных услуг на государственном веб-портале “Дія”, из которых 10 предоставляются в автоматическом режиме. При этом воспользоваться ими (или ознакомиться с информацией об этих услугах) по состоянию на декабрь этого года должны как минимум 1 млн лиц.

По материалам УБР
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