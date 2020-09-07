Кабмин сделал приоритетной программу по созданию виртуальной зоны для стартапов

До конца этого года Кабмин намерен реализовать ряд приоритетных инициатив, касающихся IТ-сферы. В частности, создать виртуальную экономическую зону для стартапов со специальным налоговым, финансовым и правовым режимом – “Дія.City” и расширить функции самого приложения “Дія”.

Об этом говорится в распоряжении “Об утверждении плана приоритетных действий правительства на 2020 год”, одобренном на заседании Кабмина.

В документе среди приоритетных планов для Минцифры также упоминается создание инструмента е-резидентства с целью привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала страны. До декабря в Раду должен быть внесен законопроект о ведении предпринимательской деятельности е-резидентами в Украине, а также в тестовом режиме запущен портал для получения статуса е-резидента на базе приложения “Дія”.

Планируется также в октябре разработать законопроект о создании свободной виртуальной экономической зоны для креативной экономики со специальным налоговым режимом с целью гармонизировать деятельность IТ-компаний и венчурных фондов с мировыми отраслевыми стандартами, упростить администрирование налогов и облегчить взаимодействие IТ-бизнеса с госструктурами.

Как ожидают в Кабмине, такие действия создадут условия для регистрации IТ-компаний в украинской юрисдикции, увеличат венчурные инвестиции и количество официально трудоустроенных специалистов в IТ-индустрии, а также приведут к увеличению объема экспорта услуг айтишников.

Параллельно планируется увеличить доступный для мобильной связи спектр частот в диапазонах 700МГц, 800 МГц и 900МГц, а также обеспечить гармонизацию спектра радиочастотного ресурса и усилить контроль за его использованием – в ноябре Кабмин должен утвердить план мероприятий по высвобождению частот с целью развития мобильной связи в Украине.

Минцифры до декабря 2020 года включительно должно обеспечить развитие взаимодействия публичных электронных реестров, а именно подключить к системе электронного взаимодействия не менее 50 государственных информационных систем/реестров.

Также в задачах Минцифры – обеспечить доступность 50 электронных услуг на государственном веб-портале “Дія”, из которых 10 предоставляются в автоматическом режиме. При этом воспользоваться ими (или ознакомиться с информацией об этих услугах) по состоянию на декабрь этого года должны как минимум 1 млн лиц.