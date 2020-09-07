EasyPay, крупнейшая сеть платежных терминалов Украины, и Райффайзен Банк Аваль запускают услугу моментального пополнения карт банка в терминалах EasyPay без комиссии.
С августа 2020, держатели платежных карт банка могут пополнить свой карточный счет в любом из 14 тыс. терминалов сети без дополнительных затрат. Комиссия при пополнении в терминалах EasyPay – 0%. Сервис пополнения карт Райффайзен Банк в терминалах EasyPay доступен 24/7 для всех типов карт Райффайзен Банка Аваль.
3 простых шага для пополнения вашей карты:
Найдите ближайший из 14 тыс. терминалов EasyPay на карте.
«Благодаря большому количеству терминалов в сети EasyPay количество точек пополнения карт Райффайзен Банка Аваль увеличится более чем в 10 раз! При этом терминалы расположены максимально удобно – мы представлены практически в каждом, даже небольшом, населенном пункте Украины.
Теперь держатели карт не зависят от режима работы отделений банка. Для их пополнения не нужно специально планировать поход в банк. Ближайший терминал EasyPay можно найти в пешей доступности, большинство из которых работают круглосуточно. Прогнозирую, что услуга моментального пополнения карты без комиссии будет очень востребована. Мы постоянно работаем над увеличением сети терминалов, подключаем новых партнеров и расширяем спектр сервисов – чтобы пользователь мог решить все свои платежные задачи в единой экосистеме EasyPay», – комментирует Антон Авраменко, руководитель департамента PAY fintech-компании EasyPay.
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