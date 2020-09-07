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В МОН назвали суммы повышения зарплат для учителей в 2021

В МОН назвали суммы повышения зарплат для учителей в 2021

С января 2021 года увеличат размеры должностных окладов всем работникам, оплата труда которых осуществляется по единой тарифной сетке. Поэтому в течение года их зарплаты вырастут на 30%. Это касается и учителей.

Об этом в Кабмине рассказал глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет, сообщают в пресс-службе КМУ.

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“Поэтому слухи, которые сейчас распространяются в СМИ о сокращении оплаты труда педагогам, не соответствуют действительности. При нынешних условиях это невозможно”, – говорится в сообщении.

Если говорить о конкретных цифрах, например, ставка заработной платы учителя высшей категории на 1 января 2021 года составит 6461 грн, а на 1 июля – 7001 грн.

Фактически, расчетная заработная плата учителей составит:

  • с 1 января 2021 года – 12 911 грн;
  • с 1 июля 2021 – 13 990 грн.

Ранее Finance.ua сообщал о том, что повышение зарплат учителей в 2021 году будет стоить государству 50 миллиардов.

По материалам Украинская правда
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