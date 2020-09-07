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Руководителей "Мотор Сичи" хотят обязать компенсировать ущерб почти в 500 млн грн

Руководителей "Мотор Сичи" хотят обязать компенсировать ущерб почти в 500 млн грн

В Хозяйственный суд Запорожской области поступил иск к топ-менеджерам ОАО “Мотор Сич” от одного из акционеров с требованием компенсировать предприятию убытки, причиненные операциями по незаконному выведению средств с их последующим противоправным переводом на сумму 438 млн грн.

Об этом говорится в соответствующем исковом заявлении.

В исковом заявлении указаны – председатель совета директоров ОАО “Мотор Сич” Сергей Войтенко и финансовый директор, а также член совета директоров предприятия Виктор Лунин.

Иск о возмещении убытков, причиненных действиями топ-менеджмента предприятия, касается событий 2013-2016 годов, в течение которого указанные лица, по информации истца, приобретали “мусорные” ценные бумаги в рамках схемы незаконного обогащения.

Данные факты были зафиксированы в апреле 2018 года приговором Шевченковского суда столицы в рамках рассмотрения уголовного дела под регистрационным номером в Едином реестре досудебных расследований №42017000000001137.

Как следует из постановления суда в рамках уголовного дела, “должностные лица ОАО “Мотор Сич” совершили растрату имущества путем перечисления безналичных денежных средств за приобретение ценных бумаг на расчетные счета предприятий с признаками фиктивности, а именно: ООО “Грант-Импорт-Торг”, ООО “Пром-Инновация Плюс” на общую сумму свыше 350 млн грн, что является особо крупным размером”

Кроме этого, должностные лица группы компаний “Мотор Сич” в этот же период осуществили растрату имущества путем перечисления безналичных денежных средств за услуги перестрахования собственных сделок на расчетные счета страховых компаний ОДО “СК “Хортица” на сумму 45,5 млн грн, ЗАО “СК “Аэлита” на сумму 3,6 млн грн, ЗАО “СК “Бифест” на сумму 4,3 млн грн, всего на общую сумму 53,4 млн грн.

В дальнейшем указанные страховые компании осуществляли приобретение ценных бумаг у предприятий с признаками фиктивности, тем самым осуществляя обналичивание средств, и передавали их заказчикам преступления, отмечается в постановлении суда, где приводится перечень из десятков фиктивных компаний, акции которых покупали топ-менеджеры ОАО “Мотор Сич” Войтенко и Лунин с целью вывода средств предприятия и их дальнейшего перевода.

По данным следствия, Лунин лично подписывал договоры купли-продажи ценных бумаг с фиктивными компаниями, и при его участии осуществлялось перечисление средств за их приобретение с целью дальнейшей продажи.

По мнению подателей иска, который будет рассматриваться Хозяйственным судом Запорожской области, Лунин умышленно наносил ущерб предприятию, а Войтенко – не остановил такие действия, хотя имел возможности и полномочия, а также владел всей информацией о причинении ущерба предприятию из-за противозаконного вывода средств.

По материалам РБК-Украина
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