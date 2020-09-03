Hyundai Tucson 2021 получит систему вызова и автоматической парковки, как у Tesla

Hyundai Motor Company на днях подтвердила, что мировая премьера Hyundai Tucson 2021 модельного года состоится утром 15 сентября в Южной Корее.
Местным СМИ удалось узнать о преемнике популярной модели несколько больше, чем планировал производитель.
Официальные тизеры нового поколения Hyundai Tucson почти полностью раскрыли экстерьер и интерьер кроссовера.
Фото: Electric Vehicle Web
Салон четвертого Tucson производитель показывал на рисунке.
Фото: Electric Vehicle Web
А теперь в Сеть несанкционированно попала еще одна деталь, которая раскрывает интересные подробности о новом Tucson – его ключ-брелок.
Фото: Electric Vehicle Web
На цифровом ключе можно заметить две особые кнопки с похожими пиктограммами. Автомобиль, буква “Р” и стрелка обозначают функции автоматической парковки и подачи машины. В современных электрокарах Tesla это называется Summon.
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