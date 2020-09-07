BOE показала умные стёкла-дисплеи для автомобилей, поездов и домов

Китайская компания BOE, один из крупнейших производителей дисплеев в мире, представила необычные панели: степень их затемнения можно регулировать сенсорным вводом или голосовыми командами. У технологии особый потенциал в автомобилестроении.

BOE уверяет, что в сравнении с аналогичными решениями её LCD-панели имеют ряд преимуществ, среди которых высокая прозрачность и более быстрый отклик при меньшем энергопотреблении. Кроме того, у панелей есть функции звуко- и теплоизоляции и защита от ультрафиолета. Затемнение происходит за счёт управления вращением молекул красителя, для этого изменяется подаваемое напряжение.

Компания показала несколько примеров применения новых панелей. Так, из них можно изготовить люк или окна автомобиля. На экране может отображаться полезная информация, такая как время или прогноз погоды, а при желании пользователь сумеет свайпом изменить степень затемнения. Кроме того, сообщается и о возможности голосового управления.



Фото: gizmochina.com

По словам представителей BOE, новые экраны могут использоваться не только при конструировании автомобилей, но и поездов, кораблей и самолётов. Найдут применение они и при постройке зданий. Например, стеклянную крышу или обычные окна можно заменить на такие умные панели, чтобы жители регулировали их затемнение, уменьшая тем самым воздействие солнца.