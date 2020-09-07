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Google выпустила финальную сборку Android 11

Google выпустила финальную сборку Android 11

ОС Android 11 стала доступна для смартфонов.

Об этом сообщается на сайте операционной системы.

Новая версия Android включает в себя ряд обновлений, касающихся обмена сообщениями между пользователями, вопросов конфиденциальности и контроля над управлением гаджетов. В частности, на девайсах стали доступны новые уведомления для чатов из мессенджеров, позволяющие переписываться с пользователями прямо с экрана блокировки устройства. Также появилась возможность выделения конкретных чатов, чтобы они отображались поверх остальных переписок и приложений.

На поддерживающих операционную систему смартфонах появится функция записи экрана с захватом звука из микрофона или непосредственно из устройства. Элементы управления мультимедиа были перенесены из раздела уведомлений на панель быстрых настроек для более комфортного выбора источника аудио и видео при воспроизведении контента. Представители Google сообщили, что телефоны на базе Android 11 стали поддерживать беспроводное подключение к платформе Android Auto.

На странице ОС сообщается, что в компании переработали настройки конфиденциальности. В частности, пользователь может настроить, какие приложения имеют доступ к камере, микрофону, местоположению устройства. Если пользователь длительное время не открывает определенное приложение, то настройки разрешений сбрасываются. Возможность управления умными устройствами вынесли в отдельное меню.

Журналисты издания TechCrunch сообщили, что в первую очередь новая ОС будет развернута на смартфонах серии Google Pixel, OnePlus, Xiaomi, Oppo и Realme. Позже Android 11 будет доступна для загрузки на практических всех современных смартфонах, вышедших в последние годы.

По материалам Лента.РУ
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