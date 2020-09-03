В столице в прошлом месяце за неправильную парковку эвакуировали около 4 тысяч авто

В Киеве за три недели эвакуировали около 4 тысяч авто из-за нарушения правил парковки.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
“В течение последних трех недель за нарушение правил парковки эвакуировали почти 4 тысячи авто”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что это делается с целью уменьшения количества эвакуации и создания условий, чтобы водители не нарушали правила остановки, стоянки и парковки.
“Для этого, к примеру, обустраиваем перехватывающие паркинги на въездах в Киев. Отсутствие эвакуации означало бы отсутствие нарушений правил парковки, соответственно – дороги разгрузятся от пробок и уменьшится количество ДТП. Столичные водители должны осознать, что лучше припарковаться на 200-300 м дальше, оплатить парковку и быть спокойными, чем потом искать авто на штрафплощадке и оплачивать штрафы”, – отметил директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов.
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По его словам, наиболее распространенными нарушениями, за которые эвакуируют авто, являются остановка на пешеходном переходе, остановка на выезде с прилегающих территорий, на полосах общественного транспорта, перекрестках, остановках общественного транспорта.
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