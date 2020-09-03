В столице в прошлом месяце за неправильную парковку эвакуировали около 4 тысяч авто

В Киеве за три недели эвакуировали около 4 тысяч авто из-за нарушения правил парковки.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

“В течение последних трех недель за нарушение правил парковки эвакуировали почти 4 тысячи авто”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что это делается с целью уменьшения количества эвакуации и создания условий, чтобы водители не нарушали правила остановки, стоянки и парковки.

“Для этого, к примеру, обустраиваем перехватывающие паркинги на въездах в Киев. Отсутствие эвакуации означало бы отсутствие нарушений правил парковки, соответственно – дороги разгрузятся от пробок и уменьшится количество ДТП. Столичные водители должны осознать, что лучше припарковаться на 200-300 м дальше, оплатить парковку и быть спокойными, чем потом искать авто на штрафплощадке и оплачивать штрафы”, – отметил директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов.

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По его словам, наиболее распространенными нарушениями, за которые эвакуируют авто, являются остановка на пешеходном переходе, остановка на выезде с прилегающих территорий, на полосах общественного транспорта, перекрестках, остановках общественного транспорта.

Справка Finance.ua:

Для того чтобы забрать авто, сначала нужно оплатить штраф за нарушение правил парковки согласно протоколу, за эвакуацию и за хранение авто на штрафплощадке.

Чтобы забрать авто, нужно иметь при себе следующие документы: квитанции об уплате, утвержденное заявление на возврат авто, техпаспорт, водительские права, документ, подтверждающий право собственности или страховку, документ, подтверждающий право пользования автомобилем, если он зарегистрирован на другого владельца (необходимо для юрлица и в случае еврорегистрации).

В приложении Kyiv Smart City есть возможность доплатить за хранение эвакуированного автомобиля на штрафплощадке. Если владелец не успевает забрать авто со штрафплощадки до конца оплаченного срока хранения, он может продлить этот срок, доплатив через приложение необходимое количество дней.

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