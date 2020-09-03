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Глава Минфина об МВФ: Ожидаем к концу года получить запланированные транши

Глава Минфина об МВФ: Ожидаем к концу года получить запланированные транши

Кабмин полностью выполняет те структурные маяки, которые предусматривает программа сотрудничества с МВФ, в правительстве ожидают до конца года получить запланированные транши.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, отчитываясь на заседании финансового комитета ВР.

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“Что касается состояния переговоров с МВФ – мы на сегодняшний момент на постоянном контакте с европейским департаментом, вчера были встречи на высоком уровне, обсуждали перспективы бюджета-2021. Последние месяцы мы постоянно общались с миссией МВФ и по аудиту фонда борьбы с COVID и по нашим структурным маякам”, – сказал Марченко.

“На сегодняшний момент считаем, что мы полностью выполняем те структурные маяки, которые мы предполагали: уже утвержден план по сокращению неработающих кредитов, уже есть постановление НКРЭКУ об упрощении с 1 июля смены поставщика газа. Относительно реформы налоговой и таможни и реорганизации их в одно юрлицо – сейчас мы на финальной стадии”, – добавил он.

“Мы надеемся, что в ближайшее время миссия фонда примет решение о пересмотре программы. Ожидаем к концу года получить запланированные транши”, – подчеркнул министр.

По материалам Економічна Правда
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