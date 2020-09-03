Давление только на потребителя или кредитора разрушит рынок микрокредитования - Холод

Достичь прозрачности и успеха на рынке микрокредитования можно только получив баланс в интересах всех сторон.

Об этом заявил Александр Холод, СЕО «Потребительский центр» ТМ “Швидко Гроші” в ходе MFO summit 2020

«Если мы будем давить только на одну из сторон, потребителя или кредитора, но ничего не делать с другими, то рано или поздно это разрушит рынок. Это вообще очень плохая и опасная тенденция», – рассказал он.

Александр знает, о чем говорит, так как его компания работает на рынке уже 10 лет.

«За эти 10 лет у нас более 5 млн выданных кредитов на общую сумму 13,5 млрд грн. Мы представлены во всех областях Украины, 280 отделений. Внутри компании работают более полутора тысяч сотрудников», – рассказал он.

В центре работы его компании, по словам Холода, ориентир на клиента. Вокруг него формируются и реклама, и продукты.

Как достичь баланса на рынке по мнению Холода:

со стороны потребителя – повышать его финансовую грамотность;

со стороны рынка – делать его максимально прозрачным, чтобы клиенты возвращались за займом.

По словам Александра Холода, у тех игроков, которые долго держатся на рынке, весьма прозрачные условия. И рынок начинает постепенно осознавать это.

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«Но есть проблематика в том, что люди, которым нужны деньги, которые хотят побыстрее взять кредит, не читают условия договора. Они не смотрят, не анализируют, а просто берут то, что им дают сегодня и сейчас», – заявил эксперт.

Что с этим делать? По словам Холода, с одной стороны кредитор должен понимать клиента, а с другой – он должен четко отстаивать свои права, руководствуясь договором. Нужно развивать к клиентов осознанный подход к тому, чтобы брать кредит. А также обязательство нести ответственность за самостоятельное внесение данных в оформленный онлайн договор.