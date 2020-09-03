Apple назвала дату презентации своих новых продуктов

Компания Apple анонсировала презентацию своих новых продуктов на 15 сентября в 20:00 по киевскому времени в Apple Park.

Информация о мероприятии появилась на сайте Apple Event.

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В сообщении не говорится о том, в каком формате пройдет презентация – онлайн или в традиционной “живой” демонстрации со зрителями в зале. Остается также загадкой, что именно будет представлено компанией на этот раз. Некоторые эксперты предполагают, что новинки Apple будут продемонстрированы миру, но без iPhone 12, по их словам, смартфон покажут только в октябре.

По данным инсайдеров, на следующей неделе покажут новый планшет iPad Air, который получит обновленный дизайн в стиле линейки iPad Pro. Также ожидают сразу две новые модели умных часов Apple Watch – свежие Apple Watch Series 6 с максимальной функциональностью и доступную модель с базовой функциональностью, которая заменит в линейке устаревшие Apple Watch Series.