0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 18 0

Apple назвала дату презентации своих новых продуктов

Apple назвала дату презентации своих новых продуктов

Компания Apple анонсировала презентацию своих новых продуктов на 15 сентября в 20:00 по киевскому времени в Apple Park.

Информация о мероприятии появилась на сайте Apple Event.

Читайте также: Apple открыла в Сингапуре магазин на воде

В сообщении не говорится о том, в каком формате пройдет презентация – онлайн или в традиционной “живой” демонстрации со зрителями в зале. Остается также загадкой, что именно будет представлено компанией на этот раз. Некоторые эксперты предполагают, что новинки Apple будут продемонстрированы миру, но без iPhone 12, по их словам, смартфон покажут только в октябре.

По данным инсайдеров, на следующей неделе покажут новый планшет iPad Air, который получит обновленный дизайн в стиле линейки iPad Pro. Также ожидают сразу две новые модели умных часов Apple Watch – свежие Apple Watch Series 6 с максимальной функциональностью и доступную модель с базовой функциональностью, которая заменит в линейке устаревшие Apple Watch Series.

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.