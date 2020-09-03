Удаленная работа: как в Украине хотят изменить правила для работников

В Украине из-за кардинальных изменений на рынке труда “слуги народа” предлагают ввести новые правила удаленной работы. Согласно им, работодатель официально сможет оформлять контракт на дистанционную работу.
Об этом пишет OBOZREVATEL.
В новом законопроекте №4051 предлагают узаконить две формы сотрудничества: надомную и удаленную. Их можно будет прописывать в контракте. Кроме того, документ предусматривает:
Кроме того, в документе сказано, что допускать работу удаленно можно только при условии, если у сотрудника имеются необходимые навыки и жилищно-бытовые условия.
“Мы привыкнем к формату удаленной работы, сможем работать из любой точки мира. Система государственных и политических институтов, система образования также будут постепенно меняться”, – рассказывают в одном из кадровых порталов.
Эксперты уверены: украинские работодатели и до карантина активно практиковали удаленную работу без предоставления рабочего места, а иногда даже без официального оформления. Для таких сотрудников ситуация практически не изменится: они по-прежнему будут бесправны.
В Украине за время карантина количество безработных выросло на 73% – до 477 тыс. человек, говорится в данных Государственной службы занятости. Фактически программа Кабмина о создании 500 тыс. рабочих мест провалена.
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