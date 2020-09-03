Удаленная работа: как в Украине хотят изменить правила для работников

В Украине из-за кардинальных изменений на рынке труда “слуги народа” предлагают ввести новые правила удаленной работы. Согласно им, работодатель официально сможет оформлять контракт на дистанционную работу.

Об этом пишет OBOZREVATEL.

В новом законопроекте №4051 предлагают узаконить две формы сотрудничества: надомную и удаленную. Их можно будет прописывать в контракте. Кроме того, документ предусматривает:

работодатель получит право узнавать о фактическом месте проживания сотрудника;

в электронной форме ознакомиться с договором, нормативными актами, со всеми документами, с которыми должен быть ознакомлен работник;

обеспечить возможность совместить работу дома с работой в обычном режиме на территории работодателя;

обязать работодателя организовать безопасную и комфортную работу на дому.

Кроме того, в документе сказано, что допускать работу удаленно можно только при условии, если у сотрудника имеются необходимые навыки и жилищно-бытовые условия.

“Мы привыкнем к формату удаленной работы, сможем работать из любой точки мира. Система государственных и политических институтов, система образования также будут постепенно меняться”, – рассказывают в одном из кадровых порталов.

Эксперты уверены: украинские работодатели и до карантина активно практиковали удаленную работу без предоставления рабочего места, а иногда даже без официального оформления. Для таких сотрудников ситуация практически не изменится: они по-прежнему будут бесправны.

В Украине за время карантина количество безработных выросло на 73% – до 477 тыс. человек, говорится в данных Государственной службы занятости. Фактически программа Кабмина о создании 500 тыс. рабочих мест провалена.

Справка Finance.ua:

Группа народных депутатов во главе с председателем комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галиной Третьяковой (фракция «Слуга народа») зарегистрировали в парламенте законопроект по урегулированию дистанционной работы.

54% опрошенных работодателей перевели работу своего бизнеса на удаленную или частично удаленную занятость, а 58% работников не против продолжать работу удаленно. Об этом свидетельствуют результаты опроса среди более 10 000 пользователей OLX .

Самым большим плюсом удаленной работы владельцы бизнеса назвали уменьшения расходов на аренду офиса и его содержание (53%). Кроме того, большое количество опрошенных отмечают, что им нравится новый интересный формат работы (31%).

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