Иностранные кредиторы избавились от украинских ОВГЗ на 1 млрд грн

По состоянию на 9 сентября портфель держателей украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) составил 866,38 млрд грн, следует из обнародованных Нацбанком данных. За неделю – с 2 сентября, когда он был на уровне 863,39 млрд грн, – объем увеличился на 2,99 млрд грн.
Портфель ОВГЗ вырос за счет банков, которые нарастили его на 4,16 млрд грн, и физлиц – на 160 млн грн. Нерезиденты же (иностранные кредиторы) сократили портфель на 1,03 млрд грн, а юрлица – на 309 млн грн. Нацбанк традиционно оставил его прежним.
Структура держателей облигаций выглядит следующим образом (доля):
Инфографика: НБУ
Вместе с тем вчера, 8 сентября, Минфин на аукционах ОВГЗ предложил кредиторам два выпуска ценных бумаг в гривне со сроком обращения в 1 и 3 года. От размещения гривневых 1-летних бумаг в госбюджет было привлечено 329 млн грн, а от 3-летних – 656 млн грн.
Средневзвешенная доходность 1-летних ОВГЗ составила 9,28%, а за 3-летним бумагам – 10,46%. По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 987 млн грн, сообщила пресс-служба министерства в Facebook.
Напомним, по состоянию на 2 сентября портфели держателей выглядели следующим образом: банки – 415,14 млрд грн (48,08%); Нацбанк – 324,58 млрд грн (37,59%); нерезиденты – 87,61 млрд грн (10,15%); юрлица – 28,4 млрд грн (3,29%); физлица – 7,67 млрд грн (0,89%).
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