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"Прикрытие для игорного бизнеса": Гостуризм предостерегает от принятия законопроекта относительно гостиничной отрасли

"Прикрытие для игорного бизнеса": Гостуризм предостерегает от принятия законопроекта относительно гостиничной отрасли

Государственное агентство развития туризма предостерегает Верховную Раду от принятия законопроекта №2673 о гостиничной отрасли.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

“Государственное агентство развития туризма вместе с туристическим сообществом обращает внимание на риски, которые несет данный законопроект, уже принятый Верховной Радой в начале сентября в первом чтении. Он не решает системных проблем в отрасли, наоборот – может принести хаос в работу индустрии гостеприимства”, – говорится в заявлении ведомства.

Одной из проблем в Гостуризме считают попытку под определение отель вместо “предприятия” ввести понятие “субъект хозяйствования” и предоставить право вести такую деятельность не только собственникам, но и арендаторам.

“В частности, это позволит ФЛП взять в аренду помещение гостиницы. Учитывая, что в ходе коронакризиса гостиничный рынок не в лучшем состоянии, загруженность отелей в городах лишь 10-15%, это позволит использовать помещения не по назначению.

При этом устаревшая система категоризации позволяет при выполнении формальных требований получить желаемые “три звезды” для установки игровых автоматов. После этого средства по размещению закрывают и превращаются в “трехзвездочные игровые залы”, – сокрушаются в ведомстве.

Вторая проблема, на которую указывает агентство, касается развития туристической отрасли Украины в целом.

“Изменения в законе “О туризме” должны быть системными! Хочется работать ФЛП, минимизировать уплату налогов – оставайтесь гостевыми комнатами, которые есть в рамках одного здания, когда сдают 5 ФЛП по 5 гостевых комнат. Но это точно не может называться отелем. Потому что отель – это услуги по проживанию и комплекс других услуг, которые предоставляются одним юридическим лицом. И точно прозрачные правила, в том числе безналичного расчета, в частности для наших иностранных гостей. Призываю народных депутатов при рассмотрении законопроекта №2673 взвесить все возможные риски для туристической отрасли и имиджа Украины в целом”, – отмечается в сообщении.

В ведомстве сообщают, что вместе с Министерством культуры и информационной политики сейчас разрабатывают новые критерии категоризации гостиниц, чтобы этот процесс происходил по европейскому образцу, а законопроекты вроде №2673 “отталкивают на десятки лет назад, используя туристическую отрасль для прикрытия деятельности игрового бизнеса, что нивелирует все попытки его выведения из тени”.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2673 о внесении изменений в закон “О туризме” относительно расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг.
По материалам УКРИНФОРМ
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