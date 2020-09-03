НБУ призвал возвращать заемщиков с кредитных каникул

Кредитные каникулы, которые НБУ рекомендовал банкам предоставлять заемщикам, пострадавшим от карантинных ограничений, не могут длиться вечно.

Об этом сообщила начальница управления макропруденциальной политики и исследований департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова в ходе круглого стола «Rак карантин повлиял на сегмент потребительского кредитования», проведенного «Финансовым клубом».

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“Мы затянули с периодом этих довольно неопределенных кредитных каникул – банки все еще не могут работать с заемщиками нормально из-за существующих ограничений. Мы поддерживаем кредитные каникулы, которые способствуют выходу заемщика из кризиса. Если сейчас многие заемщики уже поняли свое состояние, свои доходы, то, может, пора определить их способность или неспособность обслуживать долг. После чего уже квалифицировать кредит как работающий или неработающий. Вторые, третьи, четвертые кредитные каникулы для тех, кто не обслуживает кредит, – это несвоевременно и неуместно», – рассказала она.

В течение осени банки должны свернуть программы кредитных каникул.

«Конец ноября – начало декабря – это срок, когда банки должны завершить действие упрощенных условий с кредитными каникулами. Мы понимаем, что осень должна быть тем периодом, когда мы заканчиваем проводить реструктуризации. Мы проводили встречи с банками, обсуждали это. И мы это коммуницировали через постановление, которым определены условия реструктуризации», – отметила Первин Дадашова.

НБУ еще в марте принял постановление № 39, которым дал банкам лояльные регуляторные условия для реструктуризации кредитов в период с 12 марта по 30 сентября. В июле НБУ постановлением № 105 продлил сроки реструктуризаций для ипотеки и автокредитов до 30 ноября.

“Довольно трудно было вычленять (из полученных заявок. – Ред.) людей, которым действительно нужны каникулы, ведь у них случились обстоятельства, которые мешают в полном объеме выполнять обязательства по кредиту, и людей, которые просто решили перестраховаться, не понимая, что будет в будущем, и просто где-то схитрить», – сообщил директор департамента взыскания беззалоговых кредитов Альфа-Банка Дмитрий Дьяченко.

По мнению банкира, сейчас наступил определяющий период. “Те, кто брал кредитные каникулы на всякий случай, как правило, быстро вышли из этого состояния, а те, кому тяжело и кто до сих пор не восстановился, для них банк пытается придумать новые программы лояльности. Но по факту мы понимаем, что все вышли на работу, и надо клиентов возвращать в добропорядочное выполнение обязательств», – сообщил Дмитрий Дьяченко.

Он пожаловался, что некоторым клиентам пришлось «предоставлять каникулы даже по два раза».

Банкирам также приходилось бороться с финансовыми мифами, в которые верят заемщики.

“В понимании клиентов кредитные каникулы – это прощение долга на какой-то промежуток времени. Когда банк начал объяснять, что это перенос задолженности на другое время, и у вас есть срок, когда вы можете не погашать тело кредита, то наплыв, который был, значительно уменьшился. У нас наименьшее обращение было за ипотекой, потом авто, больше всего – по товарным кредитам. Но лишь до 1% от количества клиентов», – сказал председатель правления банка «Глобус» Сергей Мамедов.

Так “мало” пострадавших объясняется тем, что настоящий кризис поразил лишь некоторые отрасли. “Мы глубоко анализировали профиль клиента, который остро нуждается в реструктуризации кредита или кредитных каникул. Особенно выделяются два вида индустрий – туризм и ресторанный бизнес. Они пострадали в большей степени”, – отметил зампред правления Банка Форвард Андрей Прусов.

Если же говорить о типах клиентов, то физлица-предприниматели пострадали больше всего. «А клиенты госсектора экономики или менеджмент и руководители среднего звена в меньшей степени оказались подвержены кризисным явлениям и не просили реструктуризации», – добавил он.