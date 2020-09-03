В Раде предлагают отменить нормы законов о кассовых аппаратах и кэшбэке

В Верховной Раде зарегистрировали законопроекты, которыми предлагается отменить нормы законодательства, направленные на детенизацию экономики и улучшение защиты прав потребителей.
Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.
Так, в июле были зарегистрированы законопроекты №3853-1 и №3853-2, которыми предлагается отменить прогрессивные нормы законодательства, направленные на детенизацию экономики и улучшение защиты прав потребителей через постепенное расширение сферы применения кассовых аппаратов или их программных аналогов.
Также инициативой предлагалось предоставление покупателям возможностей получать так называемый “кэшбэк” – компенсацию части стоимости приобретенного товара или услуги в случае, если им был выдан фиктивный фискальный чек.
“Указанные изменения поддерживались Ассоциацией и были приняты еще в сентябре прошлого года, однако вступление их в силу было несколько отложено в связи с карантинными мероприятиями в Украине с целью облегчения условий ведения бизнеса для малых предпринимателей”, – говорится в сообщении.
“Хотя заметим, что у всех заинтересованных субъектов хозяйствования есть возможность использовать бесплатные программные регистраторы расчетных операций, которые можно загрузить на телефон или любое другое устройство”, – заявили в ЕБА.
Так, по информации налоговой службы, только за первый месяц работы этой системы почти 400 субъектов хозяйствования воспользовались бесплатными программными решениями от ГНС и зарегистрировали 32,2 тыс ПРРО.
“Итак, сейчас у добросовестных предпринимателей есть все возможности выполнить законодательные требования относительно обязательного использования РРО или их программных аналогов без привлечения дополнительных средств на приобретение и обслуживание традиционных кассовых аппаратов”, – говорят в ассоциации.
Вдобавок, законопроекты №3853-1 и №3853-2 предлагают отменить требование об обязательном применении кассовых аппаратов при торговле бытовой техникой и электроникой.
“Комитет бытовой электротехники Ассоциации выступает категорически против такого предложения, поскольку это может привести к дальнейшему росту нелегального рынка в Украине, который, по результатам исследования GfK, и так составил 23% или 20,5 млрд гривен в 2019 году”, – сообщили представители бизнеса.
“Европейская Бизнес Ассоциация обращается к Председателю Верховной Рады, руководителям профильных Парламентских комитетов и Министерств, всех ключевых стейкхолдеров с просьбой не поддерживать принятие законопроектов №3853-1 и №3853-2”, – резюмируется в заявлении.
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