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В BoFA допускают задержку транша МВФ для Украины

В BoFA допускают задержку транша МВФ для Украины

Аналитики BoFA допускают задержку транша Международного валютного фонда для Украины и новую эмиссию евробондов.

В выданном 7 сентября EEMEA Sovereign Credit Viewpoint аналитики дают рекомендации Underweight (слабые перспективы) по украинским еврооблигациям, предпочитая ВВП-варранты.

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Такую позицию аналитики обосновали, учитывая потенциал больших купонов в связи с возобновлением роста в 2021 году и потенциальными последующими выкупами.

«Спреды Украины торгуются близко к историческому среднего уровню по сравнению с аналогами развивающихся стран. Однако мы обеспокоены тем, что облигации могут показывать более низкую динамику с учетом возможных задержек поддержки МВФ и потенциального выпуска», – отмечают аналитики.

В BoFA отметили, что недавно Украина выкупила варранты и допустила возможность повторения такой операции, возможно, в «существенных» объемах. Аналитики предполагают, что для такого выкупа и для бюджетных целей может быть проведен еще один выпуск еврооблигаций на $1-1,5 млрд в дополнение к размещенным в конце июля на $2 млрд.

Отмечается, что Украина может сгенерировать серию негативных новостей из-за возможной задержки запланированного на сентябрь первого пересмотра программы сотрудничества с МВФ stand by, запланированного на этот месяц.

По мнению аналитиков, прогресс с МВФ вероятно потребует полной ясности в вопросе Национального антикоррупционного бюро после недавнего постановления Конституционного суда о неконституционности назначения Артема Сытника директором агентства. Кроме того, отмечается ситуация с задержкой пересмотра, принятие бюджета на 2021 год.

В то же время в документе BoFA отмечается улучшение ситуации с опасениями по поводу налогово-бюджетной политики и независимости НБУ после новых назначений, а также стабильной политики в вопросах денежно-кредитной политики и вывода банков с рынка.

По материалам НВ
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