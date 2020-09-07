Любовь Войцеховская: «Выстрелить себе в ногу», или Как Украина «изгоняет» стартаперов

В Украине за последнее десятилетие очень активно развилась IT индустрия. Если говорить о роли в этом процессе государства, то многие близко знакомые с индустрией скажут, что развитие произошло не благодаря, а скорее вопреки.

Начинать собственный бизнес в новой сфере в Украине было и, к сожалению, остается не так легко. В рейтинге по легкости ведения бизнеса Doing business – 2020 Украина сейчас на средних позициях (64-е место из 190 стран). И пока ей довольно далеко до первой пятерки возглавляющих рейтинг Новой Зеландии, Сингапура, Дании, Южной Кореи. Далеко пока даже до Грузии (7 место) – из постсоветских стран это лучший показатель по ведению бизнеса.

Многие украинские разработчики и целые команды начинали как аутсорс и аутстаф для иностранных заказчиков. Такая же тенденция наблюдалась и в Индии, Китае, Малайзии, Индонезии, Вьетнаме.

Украина занимает 20 место по доступности и навыкам человеческих ресурсов

Например, по состоянию на 2019-й год, согласно рейтингу Global Services Location Index от консалтинговой фирмы A.T. Kearney, который охватывает 55 стран-лидеров IT аутсорсинга, Украина занимает 20 место по доступности и навыкам человеческих ресурсов.

Украина также числится на довольно высоких позициях в рейтингах стран, где живут наиболее талантливые программисты. Например, по рейтингу ресурса HackerRank Украина на 11 месте из 50 стран.

Таким образом развитие этой индустрии способствовало притоку иностранного капитала в страну (ведь тратят заработанное айтишники «по месту жительства»), а также дало многим перспективным молодым людям возможность реализовать себя профессионально с достойным уровнем дохода и относительной независимостью от внутригосударственных экономических перипетий.

Но не аутсорсом единым! Очень многие айтишники в Украине доросли и до создания собственного продукта, при чем на таком уровне, что заинтересовали больших инвесторов.

Так, стартап Grammarly (интеллектуальный онлайн-сервис проверки грамматики) стал первым украинским стартапом, который в 2017 году привлек более $100 млн инвестиций в рамках публичного раунда. Ведущим инвестором стал фонд General Catalyst ( USA ), также приняли участие IVP ( USA ) и Spark Capital ( USA ).

Стартап Gitlab (платформа для коллаборации и DevOps) в 2018 году привлек $100 млн в раунде D. Главным инвестором стал фонд Iconiq Capital ( USA ), в сделке также приняли участие GV ( USA ) и Khosla Ventures ( USA ).

Стартап Bitfury привлек в 2019 году $80 млн инвестиций. Раунд возглавил европейский фонд Korelya Capital (France), также участвовали азиатские Naver Group, Macquarie Capital, Dentsu, европейские Armat Group и Lian Group, российский фонд iTech Capital и другие. Оценка стартапа не разглашается, однако инвесторы назвали Bitfury «европейским блокчейн-единорогом».

People.ai привлек $60 млн в 2019 году. Среди инвесторов также присутствуют Iconiq ( USA ), Andreessen Horowitz ( USA ), Lightspeed Venture Partners ( USA ), GGV Capital ( USA ) и Y Combinator ( USA ). Стартап разрабатывает платформу для отдела продаж на базе искусственного интеллекта.

Почему Украина все еще не мировой IT-хаб?

Нет, это не из-за высоких налогов, есть страны, как популярная для IT Великобритания, с налогами и повыше. Вспоминаем, конечно, индексы Doing business, но давайте посмотрим еще и на индексы по правосудию. В рейтинге верховенства права (World Justice Project) состоянием на 2019 год Украина занимала 77-е место из 126 стран и оказалась между Таиландом и Сербией.

Любой инвестор хочет защитить свою инвестицию, играть по понятным правилам и на знакомой территории. Не говоря уже о том, что выбор страны для регистрации компании напрямую зависит от географии таргетинговой аудитории продукта.

У украинских стартапов очень яркие и интересные идеи, реализация которых требует больших ресурсов, и, как видим, не украинских инвесторов. Украинскому стартапу в подавляющем большинстве случаев не имеет смысла регистрировать компанию в Украине, как и не имеет смысла работать на локальный украинский рынок, когда есть большая и платежеспособная иностранная аудитория.

Не имеет это смысла и в целях привлечения украинских инвесторов – их не так много в стране, и инвестируют они, в основном, во что-то более привычное и понятное, чем IT.

Многие стартапы специально стараются привлечь иностранных инвесторов не только ради финансовых вливаний, но и ради их связей, знания рынка, опыта и репутации.

Теперь поговорим немного о нашумевшем законе про КИК (контролируемые иностранные компании). Закон принят, механизм запущен, информация все больше проникает в массы. Все больше IT бизнесменов задумываются, насколько их это касается, и обращаются с вопросами «что это за аббревиатура», «какие последствия несет», «нужно ли что-то предпринять». Можно бесконечно долго дискутировать о «правильности» принятия Закона, критиковать нестыковки и несовершенства его содержимого, но он уже стал частью нашей с вами юридической реальности.

Интересно посмотреть, совпадет ли цель законодателя с последствиями. Закон принят и активно продвинут под лозунгом борьбы с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, чтобы вернуть «на родину» капиталы из «крамольных» оффшоров. Волной выяснений и разбирательств, конечно же, накроет всех.

Но основные факторы, которыми руководствуются стартапы, принимая решение регистрировать компанию за рубежом, – никак не уклонение от налогообложения, а скорее следующие:

1). Ориентированность на пожелания иностранных инвесторов. Цель стартапа при привлечении инвестиций – не только разрекламировать себя с самой лучшей стороны, но и убедить инвестора, что инвестировать надежно и безопасно, а процедурные моменты организованы легко. Вот поэтому и выбирают привычную для инвесторов систему права (зачастую, английское право), респектабельную и «понятную» юрисдикцию для компании.

2). Понятные, проверенные практикой контракты. Берем во внимание при заключении сделки, что английское контрактное право существенно отличается от украинского, даже в базовых понятиях. Также, то, что практика урегулирования таких отношений согласно английскому праву намного более распространена в мире, а, следовательно, сами тексты договоров более совершенны и учитывают все нюансы. Отбрасываем необходимость составлять договор двуязычным. И выбор применимого права становится очевиден.

3). Правоприменительная практика и репутация судов. Вступая в юридические отношения (даже если вы классный IT-стартап, в который пообещали инвестировать миллионы), снимайте «розовые очки» и думайте заранее, что будете делать, если что-то пойдет не по плану. В такой ситуации изначальный выбор подсудности и механизмов решения споров крайне важен, и иногда может сыграть злую шутку. Вспоминаем об оценке в рейтинге верховенства права, представляем, часто ли украинские суды сталкиваются с подобными делами, воображаем, как будем пытаться воплотить в жизнь решение суда по отношению к иностранной компании.

4). География пользователей. Мы уже говорили об ориентировании на определенный рынок при разработке продукта. Украинский рынок численно небольшой и менее платежеспособный, чем англоязычный. Можно пытаться развиваться локально, ориентироваться на знание местного потребителя, но, согласитесь, рано или поздно вы захотите выйти на новые рынки, презентовать свою идею миру. И сразу начнутся вопросы с необходимостью принимать платежи от пользователей или B2B партнеров из разных стран, возможностью подключения местных популярных платежных методов, требованиями комплаенса банков.

5). Доступность надежной банковской системы. Выбор надежного и удобного для инвестора банка – крайне важный фактор при заключении сделки. Далеко не каждый банк готов открыть счет для принятия инвестиции в стартап. Особенно, когда речь идет о крупных суммах, а собственники стартапа – предприниматели из Украины. При этом фактор времени открытия и проведения операции для стартапа играет очень важную роль. Инвестор не захочет возиться со сделкой годами, летать туда-сюда, предоставлять копии паспортов с переводом на украинский и нотариальным заверением в 4-х экземплярах.

Учитывая эти факторы, приходим к выводу, что владение или, в какой-то мере, контроль над иностранной компанией для стартапа или уже состоявшегося IT бизнеса необходимо для развития и практически неизбежно. Что делать и какие есть варианты действий в новых реалиях Закона?

Есть несколько вариантов поведения для собственников иностранных компаний:

Подавать всю информацию в указанные сроки в необходимой форме и быть готовыми объясниться по операциям компании и оплатить налог. А также заложить дополнительные расходы на финансиста и юриста, набраться терпения, проходя эти процедуры вместе с сотрудниками налоговых органов, для которых это тоже будет впервые.

Не подавать информацию и отчеты, быть готовым объясниться и оплатить немалые штрафы в случае выявления правонарушения. Способы и вероятность выявления нарушения – вопрос второй, но не помешает заложить расходы на финансиста и юриста и набраться терпения.

Провести ревизию своего бизнеса, сделать реструктуризацию и преобразовать КИК в не КИК . Главное, чтобы критерии и цели были достаточно ясны и «овчинка стоила выделки». Про расходы и терпение упоминать?

Изменить налоговое резидентство (фактически переехать в другую страну).

Интересно, что выберут молодые амбициозные люди со знанием английского, попутешествовавшие по миру, имеющие бизнес и связи за рубежом? Конечно, возможности релоцироваться были у них и раньше. У каждого, наверняка, находились свои сдерживающие факторы – семья, патриотизм, более высокая покупательная способность. Ну, или вкусный борщ и красивые девушки?

По данным ООН, Украина и так входит в десятку стран с наибольшим количеством эмигрантов. Посмотрим на эту тенденцию в ближайшие годы.

На чем хочется акцентировать внимание не только собственников IT-бизнеса, но и всех владельцев иностранных компаний – это все возрастающая важность своевременного и полного владения информацией. От того, насколько чутко ваши консультанты держат руку на пульсе событий в Украине и всех странах, где есть интересы вашего бизнеса, напрямую зависит ваше благосостояние, репутация и свобода.

Любовь Войцеховская, партнер компании Taxus Law&Finance