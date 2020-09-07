Xiaomi придумала «рогатый» смартфон с двумя двусторонними выдвижными камерами

Патентный портфель Xiaomi пополнила необычная разработка, связанная с конструкцией выдвижной фронтальной камеры для смартфонов.

В отличие от привычного «перископа» компания предложила использовать неординарный сдвоенный модуль, объективы которого разнесены в стороны и выдвигаются из корпуса устройства под углом на манер крыльев бабочки.

Согласно документу, в момент, когда камера выезжает из корпуса устройства, датчики располагаются на противоположных сторонах специальных держателей. Особенность конструкции заключается в том, что подобный механизм предполагает размещение как фронтальной, так и основной камер. Таким образом на тыльной стороне устройства нет необходимости устанавливать какой-либо дополнительный модуль — она может быть полностью гладкой и лишённой выступов.



Фото: nl.letsgodigital.org

Кроме того, установка фронтальной камеры исключает и необходимость в вырезах на дисплее, за счёт чего рамки устройства могут быть очень узкими. При этом на предложенном Xiaomi решении всего четыре датчика: по два на каждую сторону. Светодиодную вспышку производитель предлагает размещать на корпусе под выезжающим модулем.



Фото: nl.letsgodigital.org

Пока неизвестно, планирует ли компания выпускать такой смартфон. Тем не менее патентное ведомство официально зарегистрировало дизайн гаджета — не исключено, что со временем подобная конструкция будет реализована в одном из серийных устройств бренда.