Apple открыла в Сингапуре магазин на воде (фото)

Apple Marina Bay Sands – это один из самых масштабных архитектурных проектов компании. Новый магазин выглядит как цельностеклянный купол с непрерывным панорамным видом на город.

Вся конструкция состоит из 114 частей стекла и только 10 узких вертикальных перегородок для структурного соединения.

Читайте также: Мировой рынок смартфонов в 2020 году обвалится на 11%

Авторы здания вдохновлялись Пантеоном в Риме. Само сооружение сделано таким образом, что солнечный свет попадает в центр купола и равномерно обеспечивает освещение в любом помещении.



Фото: Na chasi

Также магазин оборудован специальной сценой для массовых мероприятий и концертов. Ожидается, что именно здесь будут проходить записи Apple Sessions с местными исполнителями.



Фото: Na chasi

Кроме того, есть специальный подводный зал, где разработчики и предприниматели смогут проводить переговоры с представителями компании.

Команда сотрудников магазина насчитывает 148 человек, которые в общем владеют 23 языками. Открытие магазина запланировано на 10 сентября в 10:00 по местному времени.