Apple открыла в Сингапуре магазин на воде (фото)

Apple Marina Bay Sands – это один из самых масштабных архитектурных проектов компании. Новый магазин выглядит как цельностеклянный купол с непрерывным панорамным видом на город.
Вся конструкция состоит из 114 частей стекла и только 10 узких вертикальных перегородок для структурного соединения.
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Авторы здания вдохновлялись Пантеоном в Риме. Само сооружение сделано таким образом, что солнечный свет попадает в центр купола и равномерно обеспечивает освещение в любом помещении.
Фото: Na chasi
Также магазин оборудован специальной сценой для массовых мероприятий и концертов. Ожидается, что именно здесь будут проходить записи Apple Sessions с местными исполнителями.
Фото: Na chasi
Кроме того, есть специальный подводный зал, где разработчики и предприниматели смогут проводить переговоры с представителями компании.
Команда сотрудников магазина насчитывает 148 человек, которые в общем владеют 23 языками. Открытие магазина запланировано на 10 сентября в 10:00 по местному времени.
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