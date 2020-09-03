От чего зависит размер выплаты пособия по безработице

Размер выплаты пособия по безработице зависит от страхового стажа, основания прекращения трудовых отношений и размера заработной платы, получаемой гражданином перед увольнением.

Об этом сообщили в Государственном центре занятости.

Согласно законодательству, застрахованным безработным, страховой стаж которых в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица в качестве безработного, составляет не менее 6 месяцев, размер пособия по безработице определяется в процентах к их средней заработной плате в зависимости от страхового стажа:

до 2 лет – 50%;

от 2 до 6 лет – 55%;

от 6 до 10 лет – 60%;

более 10 лет – 70%.

Если стаж меньше. Застрахованные лица, которые в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица в качестве безработного, имеющие страховой стаж менее 6 месяцев, имеют право на пособие по безработице в минимальном размере, устанавливается Правлением Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Пособие по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом.

Справка Finance.ua:

С начала действия карантина (с 12 марта по 31 августа) статус безработного получили 444,4 тысячи украинцев. В целом по состоянию на 31 августа количество безработных составляло 477,7 тысячи граждан – это на 73% больше, чем по состоянию на эту же дату прошлого года.

Размер минимального пособия по безработице составляет на период карантина и в течение 30 дней после его окончания – 1000 гривен, далее – 650 гривен, продолжительность выплат – 180 календарных дней.

С марта по сентябрь 2020 года государство выплатило 7,5 миллиарда гривен на пособия по безработице.

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