От чего зависит размер выплаты пособия по безработице

Размер выплаты пособия по безработице зависит от страхового стажа, основания прекращения трудовых отношений и размера заработной платы, получаемой гражданином перед увольнением.
Об этом сообщили в Государственном центре занятости.
Согласно законодательству, застрахованным безработным, страховой стаж которых в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица в качестве безработного, составляет не менее 6 месяцев, размер пособия по безработице определяется в процентах к их средней заработной плате в зависимости от страхового стажа:
Если стаж меньше. Застрахованные лица, которые в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица в качестве безработного, имеющие страховой стаж менее 6 месяцев, имеют право на пособие по безработице в минимальном размере, устанавливается Правлением Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.
Пособие по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом.
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