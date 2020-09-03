0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 61 0

От чего зависит размер выплаты пособия по безработице

От чего зависит размер выплаты пособия по безработице

Размер выплаты пособия по безработице зависит от страхового стажа, основания прекращения трудовых отношений и размера заработной платы, получаемой гражданином перед увольнением.

Об этом сообщили в Государственном центре занятости.

Согласно законодательству, застрахованным безработным, страховой стаж которых в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица в качестве безработного, составляет не менее 6 месяцев, размер пособия по безработице определяется в процентах к их средней заработной плате в зависимости от страхового стажа:

  • до 2 лет – 50%;
  • от 2 до 6 лет – 55%;
  • от 6 до 10 лет – 60%;
  • более 10 лет – 70%.

Если стаж меньше. Застрахованные лица, которые в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица в качестве безработного, имеющие страховой стаж менее 6 месяцев, имеют право на пособие по безработице в минимальном размере, устанавливается Правлением Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Пособие по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом.

Справка Finance.ua:

  • С начала действия карантина (с 12 марта по 31 августа) статус безработного получили 444,4 тысячи украинцев. В целом по состоянию на 31 августа количество безработных составляло 477,7 тысячи граждан – это на 73% больше, чем по состоянию на эту же дату прошлого года.
  • Размер минимального пособия по безработице составляет на период карантина и в течение 30 дней после его окончания – 1000 гривен, далее – 650 гривен, продолжительность выплат – 180 календарных дней.
  • С марта по сентябрь 2020 года государство выплатило 7,5 миллиарда гривен на пособия по безработице.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 👛

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.