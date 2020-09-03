Samsung будет производить процессоры Qualcomm для бюджетных 5G-смартфонов

Южнокорейский гигант Samsung Electronics настойчиво движется к поставленной цели — к 2030 году он рассчитывает стать лидером производства полупроводниковых компонентов, для чего потратит на развитие этого бизнеса $112 млрд. Вместе с этим расширяется круг клиентов на контрактном направлении: со следующего года Qualcomm начнёт получать от Samsung процессоры для недорогих смартфонов с поддержкой 5G.

Как сообщает издание The Korea Bizwire, корейской компании удалось получить заказ на выпуск процессоров Qualcomm Snapdragon 400-й серии, которые станут основой для недорогих смартфонов с поддержкой сетей 5G. Эти мобильные устройства выйдут на рынок в следующем году, интерес к процессорам Qualcomm нового поколения уже проявили компании Xiaomi, Oppo и Motorola.

Это уже не первый опыт сотрудничества Samsung и Qualcomm. В конце зимы стало известно, что Samsung займётся выпуском некоторой части модемов Qualcomm Snapdragon X60 с использованием 5-нм технологии, но к лету источники заявили, что все заказы перекочевали на конвейер TSMC из-за производственных проблем корейского подрядчика. В случае с процессорами для смартфонов, по всей видимости, заказчик подобных проблем не ожидает.

Samsung получила заказы на выпуск процессоров IBM POWER 10 и графических чипов NVIDIA Ampere для видеокарт серии GeForce RTX 30-й серии. В третьем квартале этого года корейский производитель сможет претендовать на 17,4 % мирового рынка контрактных услуг, по прогнозам TrendForce. Тайваньская TSMC сохранит доминирующее положение с 53,9 % рынка. Корейский гигант стремится снизить свою зависимость от переменчивого рынка памяти, чтобы стабилизировать денежные потоки, одним из направлений диверсификации бизнеса должен стать сегмент контрактных услуг.