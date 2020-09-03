Xiaomi выпустила футболку со встроенным датчиком ЭКГ

В ассортименте Xiaomi представлено много товаров для спорта и здорового образа жизни. Последним пополнением этой категории стала футболка Mijia Sports ECG T-Shirt, успешно завершившая сбор средств на фирменной краудфандинговой площадке Youpin.

На первый взгляд Xiaomi MIJIA Sports ECG T-shirt выглядит как самая обычная спортивная футболка. Она изготовлена с применением особой технологии плетения, благодаря чему достигается плотная посадка для поддержки мышц. Симпатичный дизайн футболки скрывает секрет — расположенный в области груди датчик ЭКГ.



Фото: gizmochina.com

Небольшой трекер фиксирует сигналы, генерируемые сердцем пользователя. Для их улавливания используется волокно COTECH, которое, как уверяет производитель, обеспечивает большую точность в сравнении с традиционными оптическими датчиками. Согласно описанию, футболка способна измерять ЭКГ пользователя в режиме реального времени за 60 секунд, совершая считывание показателей организма с частотой 250 раз в секунду.



Фото: gizmochina.com

В зависимости от частоты сердцебиения и других показателей датчик изменяет цвет свечения небольшого светодиодного кольца и оповещает пользователя вибрацией о возрастающей нагрузке на организм. Все данные передаются в приложение на смартфон.

Выпуск Xiaomi MIJIA Sports ECG T-shirt профинансировали около 12 000 человек, благодаря чему футболка уже поступила в продажу по цене $44.