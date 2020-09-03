Концерн РРТ прекращает процедуру банкротства Интертелекома

ООО «Интернациональные телекоммуникации» (Интертелеком) выплатило Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) первую часть задолженности в размере 7,5 млн грн, в связи с чем концерн инициировал процедуру отзыва банкротства компании.
Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.
Отмечается, что совместными усилиями Госспецсвязи, Концерна РРТ и Интертелекома достигнуто существенное уменьшение размера задолженности компании и наработан план действий по дальнейшему ее погашению. Поскольку компания выплатила Концерну первую часть задолженности в размере 7,5 млн грн, последний инициировал процедуру отзыва ее банкротства.
В конце августа Интертелеком заявил о ложных сообщениях в средствах массовой информации по поводу якобы банкротства компании из-за неуплаты 4G лицензии.
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